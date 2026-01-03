Как изменился турпоток из КНР в Приморье после отмены виз

Туристический поток в Приморский край из Китая за декабрь увеличился на 26% после введения безвизового режима. Об этом ТАСС заявила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

"Введение безвизового режима для граждан КНР с 1 декабря 2025 года уже дает первые положительные результаты: туристический поток из Китая в Приморье умеренно показывает рост на 26% по сравнению с тем же периодом в 2024 году, с акцентом на индивидуальных путешественников", - рассказала Набойченко.

Она отметила, что за 9 месяцев регион принял около 416 тыс. китайских туристов, а общий турпоток летом вырос на 23%. По ее словам, уже активно готовятся новые маршруты, улучшаются сервис и безопасность, чтобы каждый гость "уносил с собой теплые впечатления от природы края, культуры и гостеприимства".

"Приморье открыто для дружбы и процветания", - заключила министр.

Кроме того, Набойченко отметила, что введение безвизового режима для китайских граждан привело к росту броней и путевок в Приморский край. По ее словам, часть туристов самостоятельно бронирует опции поездки, но использует возможность через приложения заказать машину, ресторан, гида-переводчика.

1 декабря был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которым граждане КНР на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года смогут приезжать в Россию сроком до 30 дней без виз. Китай ввел в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября.