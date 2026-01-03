Маленькая Швейцария в Кавказских горах: что посмотреть в Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо — живописный уголок Краснодарского края, расположенный недалеко от Новороссийска. Этот район знаменит своими роскошными пейзажами, легендарным заводом игристых вин и богатой историей виноградарства. Место привлекает туристов возможностью познакомиться с культурой виноделия, насладиться местными деликатесами и полюбоваться прекрасными видами Черного моря и горных массивов Кавказа. Корреспондент «Вечерней Москвы» Анастасия Харламова в рамках спецпроекта «Путешествуем ВМесте» посетила самые интересные места Абрау-Дюрсо и производство игристых вин.

Виноградники и озеро Абрау

Первое, что обязательно нужно посмотреть в Абрау-Дюрсо, — пышные виноградники. Здесь можно увидеть своими глазами винодельческие хозяйства и узнать о традициях местного виноделия. Безусловно, лучше поехать на экскурсию с профессиональным гидом, который знает все секреты и этапы выращивания винограда в Абрау-Дюрсо, расскажет о сортах, правилах сбора и местных винодельческих традициях.

С виноградников открывается потрясающий вид на горы, Черное море и озеро Абрау, которое лежит в глубокой горной чаше на высоте 84 метров над уровнем моря. Вода в озере имеет нежно-молочный цвет, потому что в почве содержится много мергеля и известняка. На берегу Абрау можно неспешно прогуляться по набережной, насладиться незабываемым видом и свежим воздухом, взять напрокат катамараны и прокатиться по озеру.

Экскурсия на завод и в погреба с дегустацией

Главной достопримечательностью села является легендарный завод «Абрау-Дюрсо». Экскурсии проходят довольно часто, купить билеты можно на месте или онлайн на официальном сайте. Можно выбрать экскурсию с дегустацией и без. Я побывала на экскурсии с расширенной дегустацией.

Опытный экскурсовод подробно рассказал об истории образования завода, о том, как развивалось виноделие в Абрау-Дюрсо. В музее завода представлены различные экспонаты и документы, принадлежащие специалистам, которые приняли участие в развитии производства. Также там можно увидеть бутылки с винами, которые в разные годы выпускали на «Абрау-Дюрсо», и посуду. Например, подставки под бутылки игристого.

Следующая часть экскурсии прошла в сердце завода — подвалах, где хранятся бутылки с игристыми винами. Экскурсовод подробно рассказала о том, какие технологии используют в наши дни для производства игристых вин, и обо всех тонкостях. Помимо этого, на заводе производят сыры разных видов.

Потом мы попали в производственные цеха и увидели, как запечатывают бутылки с игристым и упаковывают их в коробки. Наша экскурсия закончилась дегустацией продукции «Абрау-Дюрсо». Это отличная возможность попробовать различные вина, портвейн и коньяк и выбрать то, что понравится именно вам.

На выходе есть фирменный магазин с продукцией «Абрау-Дюрсо», где можно купить что-то себе или в подарок близким, а также выбрать сувениры из поездки.

Мастер-класс в гастрономической школе Абрау-Дюрсо

В Абрау-Дюрсо можно попасть в закулисье ресторанной кухни, пообщаться с настоящим шеф-поваром и узнать уникальные рецепты необычных и вкусных блюд. Мастер-класс для нашей группы провел бренд-шеф «Абрау-Дюрсо» Сергей Альшевский. Это был интересный опыт: не просто зайти в ресторан и заказать блюда из меню, а побывать на кухне и понаблюдать за этим процессом, узнать от поваров лайфхаки по приготовлению и подаче блюд. Специально для нас бренд-шеф приготовил рапанов, бутерброды с хамсой и телячьи щечки. Конечно же, наше застолье не обошлось без бокала игристого.

Гастрономические мастер-классы доступны в рамках приготовления различных блюд. Их можно посетить с родными, близкими и детьми и создать кулинарный шедевр своими руками.

