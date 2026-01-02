Что посмотреть на Северном Кавказе: 14 лучших мест от Дагестана до Ставрополья

Зимний Кавказ — это не только заснеженные вершины и морозный воздух, но и множество возможностей для насыщенного отдыха. От горнолыжных курортов до термальных источников, от древних аулов до эффектных высоток — каждый регион готов удивить путешественника.

Республика Дагестан

Дербент и крепость Нарын‑кала

Дербент — один из древнейших городов России. Зимой он особенно притягателен: мягкий климат, солнечные дни и меньшее число туристов по сравнению с летним сезоном создают отличные условия для осмотра достопримечательностей.

Главная точка притяжения — древняя крепость Нарын-кала. Средневековая резиденция иранских шахов раскинулась над Дербентом на одном из холмов. Тут есть на что посмотреть: ханские бани, ямы-тюрьмы, подземное водохранилище. Здесь же можно купить сувениры и перекусить в небольшом уличном кафе.

Как добраться: Дербент расположен примерно в 130 км от Махачкалы. Из аэропорта Махачкалы до древнего города можно доехать на такси, арендованном автомобиле (время в пути — 2 часа 20 минут) или маршрутке (время в пути — 3 часа 20 минут). Цитадель Нарын-кала находится по адресу: ул. 9-й Магал, 55.

Сулакский каньон

Сулакский каньон — впечатляющее природное чудо Дагестана. Глубина — 1 920 метров, что почти на сотню метров больше Гранд-Каньона в США. Зимой вода здесь не замерзает, хотя по цвету кажется не такой яркой, как летом. Заснеженными склонами, эффектно контрастирующими с бирюзовым Сулаком, можно любоваться со смотровых площадок в поселке Дубки или в туркомплексе «Главрыба». Там же есть рестораны и сувенирные лавки.

Как добраться: каньон растянулся на более чем 50 км. Поселок Дубки расположен в 110 км от Махачкалы, «Главрыба» — в 80 км. До обеих локаций можно добраться на автомобиле, время в пути — два с половиной и полтора часа соответственно.

Республика Ингушетия

Эрзи

Одно из самых крупных башенных поселений Ингушетии. Эрзи — родовое гнездо многих ингушских тейпов. Средневековый ансамбль окружен каменными стенами и расположен в живописной горной долине. В Средневековье Эрзи было довольно большим селом — свыше 60 гектаров. В него входило 100 архитектурных объектов — жилые и боевые башни, склепы, храмы и святилища. До наших дней дошло два десятка жилых башен и несколько боевых. Частично сохранилась оборонительная стена из камня и широкие арочные ворота.

Как добраться: до ближайшего к заповеднику «Эрзи» населенного пункта, села Ольгети, можно доехать на автомобиле. Далее — пешком примерно полтора километра. Расстояние от Магаса — около 65 км, от Владикавказа — 25 км. Путь займет час-полтора.

Армхи

Армхи — небольшой, но уютный всесезонный курорт в Джейрахском районе среди гор, водопадов и башен на высоте от 1 250 до 1 500 м над уровнем моря. Зимой здесь можно кататься на лыжах, поправлять здоровье в санатории или отдыхать в открытом высокогорном бассейне. А еще отсюда удобно добираться до башенного комплекса Вовнушки, древнего храма Тхаба-Ерды, поселка Эрзи, замковых крепостей Таргим и Эгикал.

Как добраться: курорт расположен в 40 км от Назрани. Из аэропорта Магаса или Назрани можно доехать на такси или заказать трансфер. Адрес: Республика Ингушетия, Джейрахский район, курорт Армхи.

Кабардино‑Балкарская Республика

Курорт Эльбрус

Эльбрус — самая высокая гора Европы (5 642 м) и один из самых популярных горнолыжных курортов Кавказа. Зимой здесь открываются трассы разной сложности на высотах от 2 350 до 3 847 м. Современные подъемники, развитая инфраструктура и потрясающие виды на заснеженные пики делают Эльбрус идеальным местом для зимнего отдыха. Кроме катания туристы могут отправиться на ярмарочную площадь за сувенирами или полюбоваться видами со смотровой площадки на высоте 3 500 м.

Как добраться: курорт находится в 130 км от Нальчика. Из аэропорта Нальчика можно доехать на такси или автобусе до поселка Терскол. Аэропорт Минвод находится в 190 км от курорта, там можно арендовать машину или сесть на маршрутку. Время в пути — чуть больше двух часов.

Поляна Нарзанов

Поляна Нарзанов — уникальное место, где из земли бьют минеральные источники. Вода в них богата железом, из-за чего камни вокруг приобретают рыжий оттенок. Зимой источники не замерзают. Важно помнить, что минеральную воду стоит пить с осторожностью. Здесь можно не только попробовать нарзан, но и насладиться спокойствием и красотой природы. Посещение Поляны Нарзанов бесплатно в любое время года.

Как добраться: поляна расположена по дороге на Эльбрус, в восьми километрах от курорта. Путь на автомобиле займет около 15 минут.

Карачаево‑Черкесская Республика

Горнолыжные курорты

Зимой на курортах Домбай и Архыз царит сказочная атмосфера: туристы едут сюда ради снежных пейзажей, лесных прогулок и, конечно, катания на лыжах и сноубордах. На каждом курорте — более 25 км трасс разного уровня сложности и канатные дороги с потрясающим видом на горы. А еще близость к не менее знаковым достопримечательностям Карачаево-Черкесии. Например, рядом с Домбаем расположены Шоанинский и Сентинский храмы. Возле Архыза находится Специальная астрофизическая обсерватория РАН.

Как добраться: Домбай находится в 220 км от Минеральных Вод. Из аэропорта за три с половиной — четыре часа можно доехать на такси или автобусе. До Архыза удобнее добираться из аэропорта Минеральных Вод, откуда до поселка около 220 км. Время в пути составляет около трех часов. По расписанию ходит маршрутка. Поездка продлится примерно пять часов.

Нижне-Архызское городище

Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс X—XII веков расположен на правом берегу Большого Зеленчука. Здесь находятся три каменных христианских храма: Северный, Средний и Южный. Храм Ильи Пророка — действующий. Посетители могут увидеть руины древних построек, захоронения, стелу в образе воина-тюрка и загадочный 80-метровый круг, назначение которого до сих пор неизвестно. Это одно из самых атмосферных мест древнего Архыза.

Как добраться: из Архыза путь в 36 км можно преодолеть на автомобиле (40 минут) или на автобусе (час плюс полчаса пешком). Из аэропорта Минеральные Воды (187 км) — три часа на машине.

Республика Северная Осетия — Алания

Мамисон

Молодой курорт уже успел завоевать популярность среди туристов и стать лауреатом национальной премии «Горы России». Здесь можно прокатиться на одной из трасс разного уровня сложности. На курорте установили умные дома с панорамными видами и просторные барнхаусы из доломита.

Неподалеку расположены Зарамагское водохранилище, музей Коста Хетагурова в селении Нар и древний город-лабиринт Лисри. Последнее находится в самом центре Мамисонского ущелья, на высоте 2000 метров над уровнем моря. До середины XIX века Лисри было одним из наиболее крупных селений в ущелье. В ауле было 14 башен, среди которых выделяется замок Дарчиевых. Большой интерес у туристов вызывают сакральные постройки — это церковь Успения Богородицы, заложенная в 1897 году и возведенная на средства местных жителей, и святилище Мидгау дзуар, посвященное покровителю села.

Как добраться: на автомобиле, автобусе или на такси. Курорт расположен в Мамисонском ущелье Алагирского района, вблизи села Камсхо, примерно в 100 км от Владикавказа. Время в пути — около двух часов.

Алагирское ущелье

У въезда в Алагирское ущелье находится Аланский Богоявленский женский монастырь. Угловые башни его ограды выложены булыжником в стиле традиционных осетинских горных жилищ. На ухоженной территории можно насладиться тишиной, впитать духовную энергию и узнать много интересного о православной Осетии. Недалеко от храма расположен святой источник.

Чуть далее по Транскавказской автомагистрали находится один из крупнейших конных памятников в мире — монумент скульптора Николая Ходова. Памятник Уастырджи — самому почитаемому святому в осетинском пантеоне — весом 28 тонн расположен прямо в скале. Высота головы коня — 6 метров, а размер копыта — 120 сантиметров. Место выбрано неслучайно: неподалеку находится святилище Уастырджи, покровителя мужчин, путников и воинов. В XIV веке путники молились ему в этом святилище о благополучном возвращении домой. Традиция просить удачи в дороге сохранилась по сей день.

Как добраться: от Владикавказа до монастыря — 44 км, которые на машине можно преодолеть за 50 минут, на автобусе с пересадками — более чем за два часа. От монастыря до памятника — 3,5 км.

Чеченская Республика

Ведучи

Молодой горнолыжный курорт расположен на вершине хребта Хачаройдук. Трассы несложные, есть горка для тюбинга. Однако Ведучи привлекает не столько приверженцев активного отдыха, сколько любителей насладиться горными пейзажами и неповторимой архитектурой в стиле вайнахских башен. Поблизости — впечатляющие фотозоны и древние памятники.

Как добраться: от Грозного — 86 км. На такси ехать чуть более полутора часов, по средам и субботам от высоток «Грозный-Сити» ходит бесплатный микроавтобус.

Грозный

Столица Чеченской Республики — это кладезь достопримечательностей. «Грозный-Сити» — современный деловой центр со смотровыми площадками, отелями и небоскребами, которые эффектно подсвечены по ночам. Мечеть «Сердце Чечни» — одна из крупнейших в Европе, величественный символ города с мраморным интерьером, богатой отделкой и красочной вечерней подсветкой.

На самой окраине Грозного, в реконструированном поселке Орци-Мохк, находится девятиметровая «Лестница в небеса». Преодолев 54 ступеньки, можно насладиться потрясающим видом на Грозный.

Как добраться: в Грозном есть аэропорт. Международная воздушная гавань имени Ахмата Кадырова расположена в 10 км севернее центра города.

Ставропольский край

Города Кавминвод

Регион КМВ — всесезонная здравница, особенно притягательная зимой благодаря мягкому климату и возможности поправить здоровье. Самый солнечный курорт Кисловодск известен крупнейшим в России Курортным парком площадью более 900 га с исторической архитектурой, красивейшими терренкурами, Нарзанной галереей, где можно попробовать разные типы минеральной воды. В городе множество лечебниц, санаториев, концертных площадок и музеев.

В Пятигорске жил и творил Михаил Лермонтов, так что главные достопримечательности города-музея связаны с именем поэта. Здесь можно посетить музей-заповедник в домике, где он провел последние дни жизни, а также место дуэли на склоне Машука и грот Дианы в парке «Цветник».

Железноводск — тихий бальнеологический курорт среди гор-лакколитов. Один из главных символов города — Каскадная лестница, украшенная клумбами, памятниками, скульптурными композициями и фонтанами. Длина достопримечательности — около 900 метров, что делает ее идеальным выбором для вечернего променада. Другое известное сооружение Железноводска — Пушкинская галерея, возведенная в самом центре Курортного парка в 1901 году.

Ессентуки славятся одноименными минеральными водами. Культовым местом, без фото на фоне которого не обходится ни один турист, считается грязелечебница имени Семашко. В Курортном парке находится единственное в России здание механотерапии с уникальными тренажерами, на которых занимались больше века назад.

Как добраться: ближайший аэропорт — Минеральные Воды (обслуживает все города КМВ). На автомобиле от него до Пятигорска — 30 минут, до Кисловодска — 40 минут, до Железноводска — 20 минут. Есть электрички и автобусы.

Ставропольский музей-заповедник

Это единственное место в мире, где можно увидеть скелеты сразу двух южных слонов одного из древнейших видов на Земле: Archidiskodon meridionalis Nesti. По подсчетам ученых, сородичи Архипа и Нюси — именно так в музее ласково прозвали «питомцев» — населяли планету около двух миллионов лет назад. Среди экспонатов также — спил дуба, под которым Лермонтов писал стихи, легендарная усыпальница аланского правителя и даже останки трехпалой лошади.

Как добраться: Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве находится в Ставрополе на ул. Дзержинского, 135.