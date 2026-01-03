В Ставрополи рассказали, сколько туристов приняли в 2025 году

Ставрополь посетили около 200 тыс. туристов в январе — ноябре 2025 года, что на 6% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

«В декабре, когда весь город сверкает новогодним убранством, по традиции ожидается всплеск популярности Ставрополя среди туристов», — заявил мэр Иван Ульянченко.

В город приезжают туристы из Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Дагестана, а также из Грузии, Азербайджана, Армении и Турции.

