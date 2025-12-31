Определены популярные в конце 2025 года новогодние направления у россиян

Архангельск, Липецкая и Калужская области стали популярными у россиян на новогодних праздниках, рассказала эксперт по туризму, основатель глэмпинга «Жизнь — Угра» Светлана Крапивенцева. Необычные направления на Новый год, а также что посмотреть, специалист раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Крапивенцева отметила, что из-за роста цен россияне оказались перед выбором: провести новогодние праздники в застольях или открыть для себя новые, более бюджетные маршруты.

«Калужская область ранее у туристов в списке желаний не была, а зря. Например, чудесный маршрут на два-три дня, не считая Калуги: музейный комплекс "Великое стояние на Угре", усадьба "Полотняный Завод" и единственный в России музей бумаги "Бузеон", расположенный на 300-летней фабрике», — поделилась эксперт.

Также собеседница рекомендовала провести целый день в арт-парке Никола-Ленивец. А для большего вовлечения Крапивенцева посоветовала заказать авторскую иммерсивную экскурсию.

«Тогда главным героем станете вы, а арт-объекты — декорацией к вашему внутреннему театру», — добавила она.

«Челябинская область с подачи ранее популярного шоу считается очень суровой. А кто знает, что это край 3000 озер и невероятных гор? Посмотрите маршрут Златоуст — Миасс — Челябинск. Побывайте в танковой и оружейной столице, посетите парк Бажова и вспомните его уральские сказы. А для физической нагрузки — покатайтесь на горнолыжных склонах и пройдитесь по экотропе в парке Тагонай», — перечислила специалист.

Также Крапивенцева отметила, что туристы области могут увидеть знаменитый Челябинский метеорит и попариться в лечебных термах недалеко от города.

«В Липецкую область на Кудыкину гору в гости к Змею Горынычу. Для детей здесь и контактный зоопарк, и огромная игровая площадка, и возможность покататься на ватрушках, санях и банане по снегу. Но главное впечатление — огнедышащий дракон Змей Горыныч 15 метров высоты. Архангельская область для романтичных смельчаков. Заехать сюда можно по дороге на Соловецкие острова. В самом Архангельске можно увидеть футуристический Северодвинский разводной мост, который поднимается на 88 метров. А в Северном морском музее можно узнать все про освоение Русского Севера», — рассказала эксперт.

Для полноты атмосферы северного Поморья собеседница «Ленты.ру» рекомендовала посетить музей-заповедник «Малые Корелы», в котором находится около ста деревянных построек: церкви, колокольни, избы и амбары XVI–XX веков, а также полюбоваться северным сиянием.

