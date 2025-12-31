Что посмотреть в Москве за три дня самостоятельно

Собрали популярные и не очень места для прогулок по столице.

Посмотреть в Москве за три дня можно немало чудных мест, чтобы понять её красоту, атмосферу вечного праздника и волнующей встречи со славным прошлым.

«Если на знакомство со столицей всего три дня, этого времени вполне достаточно, чтобы почувствовать атмосферу города и увидеть всё самое главное. Я советую путешественникам начинать маршрут с Красной площади и Кремля — именно здесь сосредоточена история Москвы. Обязательно стоит посетить музеи Московского Кремля, увидеть Царь-пушку, Царь-колокол и Мавзолей В. И. Ленина. Второй день обычно посвящён панораме современной столицы. Туристы поднимаются на смотровую площадку МГУ, прогуливаются по Воробьёвым горам, посещают Лужники и Москва-Сити — символ нового мегаполиса. Третий день — для вдохновения и отдыха. Рекомендую отправиться в выставочный комплекс страны ВДНХ, где можно совместить прогулку по историческим павильонам с визитом в Музей космонавтики. Обязательно стоит прокатиться на «Солнце Москвы» — самом высоком колесе обозрения в Европе, расположенном рядом с южным входом. А любителям ярких впечатлений стоит заглянуть в "Остров Мечты"», — Дарья Домостроева, экскурсовод, руководитель пресс-службы «Интуриста»

Первый день: исторический центр

Красная площадь

Располагается в центре Москвы, между Московским Кремлём (к западу) и Китай-городом (на восток). Её возникновение связано с исторической необходимостью. В 1493 году русский царь Иван III принял решение объединить близлежащие к Кремлю территории. И вначале огромная площадь называлась Торговая. Красной её стали именовать позже. Красная площадь была бревенчатой, а в начале XIX века её вымостили булыжником, который со строительством Мавзолея заменили карельской брусчаткой.

На Красной площади бросается в глаза памятник Минину и Пожарскому. На её территории, помимо музеев, архитектурных ансамблей, находится знаменитая Царь-пушка. С Красной площадью связано немало знаменательных событий в жизни страны. Одно из них – военный парад 7 ноября 1941 года.

Храм Василия Блаженного

Этот уникальный архитектурный ансамбль считается украшением Красной площади. Собор Василия Блаженного был построен по указу царя Ивана IV Грозного в 1555-1561 годах в честь победы над Казанским ханством. Первое время его основная часть состояла из девяти отдельных церквей, объединённых в одно целое величественное сооружение. Центральный храм был посвящён Покрову Богородицы. В 1588 году к его зданию пристроили ещё одну церковь над могилой московского юродивого Василия Блаженного, в честь которого собор получил народное имя.

Каждый купол архитектурного ансамбля имеет разный рисунок и цвет. Если взглянуть на собор сверху, то можно увидеть, что восемь малых церквей образовали пятиконечную звезду – один из древнейших христианских символов и символ Богородицы.

Государственный исторический музей

Он был основан в 1872 году и построен по проекту архитектора Владимира Шервуда и инженера Анатолия Семёнова. Над оформлением залов Государственного исторического музея на Красной площади работали знаменитые русские художники Илья Репин, Виктор Васнецов, Валентин Серов, Иван Айвазовский и другие. В 1917 году судьба музея висела на волоске: его хотели расформировать. Но указы Ленина и Луначарского спасли уникальное хранилище исторических ценностей от уничтожения.

Сегодня здесь можно увидеть один из редчайших экспонатов – «Изборник Святослава», датируемый 1073 годом. В одном из залов особое место занимает «Комната Достоевского», где собраны фотографии и письма классика мировой литературы. Краснокирпичный дворец, в котором расположен Государственный исторический музей, находится под охраной ЮНЕСКО.

Кремль

Николай Карамзин как-то назвал это сооружение «местом великих исторических воспоминаний». В 1156 году князь Юрий Долгорукий построил первый Московский Кремль. Он представлял собой деревянную крепость. В 1367 году Дмитрий Донской огородил Кремль мощной крепостной стеной из белого известняка. А на рубеже XV–XVI веков возник величественный архитектурный комплекс, облицованный красным кирпичом. Башни Кремля отличает необычная форма зубцов.

Знаменитые куранты на Спасской башне Кремля были изготовлены в 1625 году. И любопытно, что в наши дни в его стенах гнездуются несколько ястребов и соколов. Одна из его достопримечательностей – это Колокольня Ивана Великого, которая была в XVII веке символом Москвы. В Троицкой башне работает музыкальная студия. Она предназначена для записи композиций, которые исполняет оркестр Московского Кремля.

Успенский собор

Памятник архитектуры, первый каменный храм столицы был заложен в 1326 году Московским митрополитом святителем Петром и князем Иоанном Калитой. В конце XV века было решено перестроить собор, и для дальнейших работ пригласили известного итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. 12 августа 1479 года состоялось торжественное освящение Успенского собора. Он выполнен из белого камня, и его фасад состоит из простенков-прясел.

Одна из архитектурных особенностей Успенского собора заключается в том, что великолепное сооружение увенчано группой из пяти куполов, обращённых к востоку. В его стенах почётное место занимает «Мономахов трон» – кресло с шатром для государя. Его создали новгородские мастера по приказу Ивана Грозного. Шатер украшен барельефами, где изображены сцены передачи князю Владимиру Мономаху царских регалий из самой Византии.

Арсенал и другие здания

В 1702 году Петр I разработал план Арсенала – помещения для хранения всех видов оружия. Его строительство шло с немалыми трудностями. В 1737 году Арсенал пострадал от пожара и был полностью восстановлен в конце XVIII века усилиями знаменитого русского архитектора Матвея Казакова. На территории Московского Кремля он занимает значительное место. Здесь можно увидеть пушку мастера Мартьяна Осипова по имени «Гамаюн», которая украшена фигурой вещей птицы. Орудия «Троил», «Единорог», «Перс» и «Орёл» невольно вызывают уважение своими грозным видом, мощью и красотой.

Рядом расположен Государственный Кремлёвский дворец. Он построен по проекту архитектора Михаила Посохина. Здесь же находится Оружейная палата, о которой говорилось ещё в документах, датированных XVII веком. 14-й корпус – это здание было построено вместо разрушенных в 1929 году Малого Николаевского дворца, Чудова и Вознесенского монастырей. Кстати, в Оружейной палате находится Алмазный фонд.

Александровский парк

Его торжественное открытие состоялось в 1823 году. Вначале сад, заложенный ещё Александром I в честь победы в Отечественной войне 1812 года, назывался Кремлёвским: он проходил вдоль Кремлёвской стены. В 1856 году уникальный комплекс именовался уже Александровским.

Сад делится на три части: Верхний, Средний и Нижний. Его центральные ворота и ограда отлиты из чёрного чугуна, а декоративные элементы с геральдической символикой – из золочёной бронзы.

Одна из достопримечательностей Александровского сада – Грот «Руины» (Итальянский грот), который врезан в искусственный холм у подножия Средней Арсенальной башни и считается символом восстановления Москвы после пожара 1812 года. Здесь также есть вход на территорию Могилы Неизвестного солдата с Вечным огнём и аллеей городов-героев – величественного мемориального архитектурного ансамбля, посвящённого Великой Отечественной войне.

Вечерняя прогулка

В вечернее время исторический центр Москвы погружается в атмосферу яркого праздника. К примеру, парк «Зарядье» – одно из самых посещаемых мест. Особый интерес вызывает подсветка Парящего моста – смотровой площадки без единой опоры. Отсюда открывается великолепный вид на Кремль, купола храмов. А ночью на Тверской улице можно полюбоваться архитектурой, все здания которой сверкают яркой иллюминацией.

Второй день: современная Москва

Открытие Выставки достижений народного хозяйства состоялось 1 августа 1939 года. Вначале она прошла под названием Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). Сегодня здесь расположен крупнейший в мире развлекательный, парковый и музейный комплекс. Но особый интерес вызывает Главный павильон. Это внушительное архитектурное трёхъярусное здание венчает золотой шпиль со звездой. Сооружение считается памятником русского ампира.

Главный павильон возводили дважды. В 1939 году он представлял собой временную деревянную постройку. И лишь в 1954 году построили постоянный архитектурный ансамбль ВДНХ. Также впечатляют 14 фонтанов Центральной аллеи, которые образуют водную галерею. В одном из павильонов работает Музей космонавтики, где представлена интересная экспозиция, включающая первые спутники и современные проекты.

Останкинская телебашня

Расположена недалеко от ВДНХ. На экскурсии следует записываться заранее. Здесь можно посетить аналитический центр и музей, прокатиться на инновационном лифте, скорость которого достигает отметки 7 м в секунду. А также подняться на техническую отметку 85 м и увидеть, как устроена телебашня изнутри, и даже полюбоваться видом с открытого балкона.

Парк Горького

Он открылся 12 августа 1928 года и назывался «Комбинатом культуры». В 1932 году ему присвоили имя писателя Максима Горького. Сегодня парк – это огромный комплекс из нескольких территорий для отдыха и приятных прогулок. Андреевский пруд расположен в нижней части Нескучного сада и соединён с Москвой-рекой. Это живописное место парка Горького считается самым посещаемым.

Здесь сохранились исторические постройки ушедших эпох: Охотничий домик, здание Голицынской больницы. Стоит заглянуть в Парк искусств «Музеон», где собрана коллекция скульптур под открытым небом – памятников советского периода. Для любителей активного отдыха на территории комплекса работают пункт проката велосипедов, роликов и самокатов. А зимой часть парка отводят под каток.

Смотровая площадка на Воробьёвых горах

Она расположена на берегу Москвы-реки, на холме Теплостанской возвышенности. Высота обзорной площадки на Воробьёвых горах составляет примерно 200 м над уровнем моря. С неё открывается великолепный вид на белокаменную столицу. Останкинская башня, колокольня Новодевичьего монастыря и другие достопримечательности лежат, будто на ладони. На площадке имеются бесплатные смотровые бинокли, удобные скамейки и интерактивная карта города.

При помощи канатной дороги на Воробьёвых горах маршрут соединяет исторические местности – «Воробьёвы горы» и стадион «Лужники». И путь длиной 720 м пролегает над Москвой-рекой, занимая около пяти-семи минут в одну сторону.

И завершающий штрих к экскурсии, когда вы три дня самостоятельно обследовали самые памятные уголки столицы, – это романтическая прогулка на теплоходе по ночной Москве-реке.

Третий день: культура и искусство

Большой театр

Большой театр был основан 28 марта 1776 года. Известный столичный меценат князь Петр Урусов получил из рук императрицы Екатерины II правительственную привилегию на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений». Большой театр был построен в 1824 году по замыслу известного архитектора Осипа Бове. После пожара 1853 года восстановительными работами занимался Альберт Кавос. Потолок Большого театра украшает фреска «Аполлон и музы».

Поражает своими размерами над Исторической сценой знаменитая хрустальная люстра, состоящая из 24 000 хрустальных деталей. Любопытно, что во время реставрации на золочение деталей было потрачено около 5 кг чистого золота.

Третьяковская галерея

Она находится в основном в двух зданиях. Историческое здание – Лаврушинский переулок, 10, в котором представлена коллекция русского искусства до начала XX века. И Новая Третьяковка – Крымский вал, 10, где размещена экспозиция картин на тему «Искусство XX века». 15 августа 1893 года в Москве состоялось официальное открытие Третьяковской галереи.

Для картины знаменитого русского художника Александра Иванова «Явление Христа народу» был специально выделен 10-й зал здания. Помимо художественной ценности, впечатляли её размеры: 7,5 на 5,4 м.

Стоит сказать, что, по данным на 2025 год, в залах Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке насчитывается более 190 000 произведений искусства.

Патриаршие пруды

Патриаршие пруды располагаются в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы, вблизи Садового кольца. В древние времена здесь находилось святилище, и вытекавший из болота ручей Черторый считали границей между миром живых и мёртвых.

Сегодня Патриаршие пруды представляют собой сквер вокруг водоёма. Это уютный и тихий уголок среди шумного столичного города, где растут 100-летние деревья.

В летнее время здесь можно полюбоваться на лебедей в пруду. Недалеко расположен музей Михаила Булгакова – квартира, где жил и творил создатель романа «Мастер и Маргарита». Зимой на Патриарших прудах работает каток, который освещается 16 прожекторами. С 2003 года историческая местность в Пресненском районе города получила статус объекта культурного наследия. На Патриарших прудах после прогулки можно поужинать в одном из уютных ресторанов, расположенных в зоне парка-сада.

5 необычных мест в Москве

Особняк души

Он находится между улицами Чаплыгина и Жуковского. Трёхэтажный особняк был построен в 1887 году. Одна из особенностей дома – это роскошная лестница с чугунной оградой, винтажная мебель и миниатюрные балкончики.

Самая старая трамвайная остановка Москвы

Она находится в Тимирязевском районе. В 1890-е годы здесь ходил паровой трамвай от Бутырской заставы до Петровской академии. Этот маршрут считался наиболее малолюдным, спокойным и удобным. В 30-х годах прошлого века павильон трамвайной остановки попал под проект архитектора Шервинского, и его реконструировали: заменили деревянные элементы на чугунные. В 90-е после пожара остановка пришла в запустение. Позже павильон был признан объектом культурного наследия.

Дом Васнецова

В 1894 году знаменитый русский художник по эскизам XV-XVI веков построил семейный дом. В каменной части располагались жилые комнаты и столовая. А в деревянной половине из сосны находилась мастерская художника. Здание имеет крышу-бочку. В нaстоящее время в доме работает музей имени Васнецова (находится по адресу переулок Васнецова, 13).

Дом-коммуна на улице Орджоникидзе

В 20-х годах прошлого 100-летия по проекту архитектора Игоря Николаева в стиле конструктивизма было построено студенческое общежитие. Особенности этого направления – ножки-опоры, ленточное остекление и плоская крыша. Здание состояло из трёх корпусов: спального, санитарного и учебного. В 2010 году после реконструкции Дом-коммуна обрёл прежний исторический вид.

Школьная улица

Она находится в центре Москвы в Таганском районе между Добровольческой улицей и площадью Рогожская Застава. По Школьной расположилась целая цепочка дореволюционных домов. Особенность этих строений заключается в том, что на первых этажах встречаются широкие ворота, через которые в былые времена проезжала телега.

В 2019 году на Школьной улице началась реконструкция. Вначале запретили автомобильное движение по ней. А затем в ходе работ установили стилизованные исторические фонари и убрали под землю провода.