Сколько стоит отправиться на плато Путорана

Увидеть один из самых суровых и прекрасных уголков России — плато Путорана — может каждый, но удовольствие это недешевое. Эксперт раскрыл, во сколько обойдется путешествие в сибирскую тундру.

Отправиться в «затерянный мир» Сибири — на плато Путорана в Красноярском крае — может любой желающий, но нужно быть готовым к серьёзным тратам. По словам профессора Финансового университета Вениамина Каганова, недельный групповой тур с гидом обойдётся минимум в 120 тысяч рублей с человека.

Если же планировать все самостоятельно, то расходы можно сократить примерно вдвое — до 60-80 тысяч. Самые дорогие варианты — индивидуальные программы, их стоимость начинается от 400 тысяч рублей. В эту цену входит дорога до места, которая возможна только по воздуху или воде, и иногда — вертолётные перелёты в центральную часть плато.

Туристов манят величественные каньоны, водопады, включая знаменитый Тальниковый, и возможность заняться треккингом или сплавом. Главная сложность — логистика, ведь железных дорог в этих широтах нет, а навигация по рекам длится всего с июня по сентябрь.