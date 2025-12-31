Квартиры или гостиницы: что предпочитают гости Калининграда

Спрос на аренду частных квартир у туристов в Калининградской области вырос примерно на 10% за 2025 год. Гости региона стали предпочитать съемные квартиры гостиницам, сообщил ТАСС министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Этот год ярко показал, что интерес к частному жилью стал гораздо выше. Если соотношение с гостиницами мы ранее оценивали примерно 50% на 50%, иногда 55% на 45% в пользу частного жилья, то сейчас дисбаланс увеличился, потому что у гостиниц динамическая система ценообразования. Чем больше спрос, тем выше у них цена. Соответственно, та цена, которую сейчас выставляет гостиница, не всегда кажется обоснованной тем туристам, которые к нам приезжают. Поэтому они часто выбирают квартиры. Сейчас соотношение примерно 60% на 40%», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Ермак заявлял ТАСС, что Калининградская область в новогодние каникулы рассчитывает принять не менее 75 тыс. туристов. Это примерно на 7-8% больше показателей 2024 года.

Традиционно точками притяжения туристов в регионе являются музеи Иммануила Канта и Мирового океана, зоопарк, фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" в Калининграде, концерты и спектакли в "Янтарь-холле" Светлогорска, Парк света в Гурьевске, многочисленные новогодние и рождественские ярмарки, проходящие практически во всех муниципалитетах области.

В сезоне 2024-2025 годов Калининградская область приняла 69 тыс. туристов, что превысило показатель аналогичного периода 2024 года на 9,5%.