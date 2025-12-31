Насколько выросла цена за ночь в отелях РФ в новогодние праздники

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах России на период новогодних праздников выросла на 8%, до 7,7 тыс. рублей против 7,1 тыс. рублей в 2024 году. Об этом рассказали ТАСС аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

«‎Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах России на период новогодних праздников составляет 7 700 рублей — на 8% выше, чем в прошлом году (7 100 рублей)», — отметили аналитики.

К началу декабря число бронирований в отелях по России выросло на 10% относительно прошлого года. В десятку самых популярных направлений России для встречи Нового года входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Эсто-Садок, Екатеринбург. Самую высокую динамику показал Краснодар, где туристы совершили на 70% больше бронирований на новогодние выходные в объектах размещения города, чем год назад. Среди курортных направлений также увеличилось число бронирований в Севастополе (+36%) и Ялте (+29%).

Регионы для активного отдыха также пользуются популярностью в новогодние праздники: туристы активнее выбирают Хабаровск (спрос на бронирование отелей и апартаментов вырос на 66%) и Владивосток (+36%). Также у туристов востребованы северные и горнолыжные маршруты: Кировск (+44%), Мурманск (+20%) и Архангельск (+21%). Среди городов Золотого кольца и других культурно-исторических направлений спрос на отели и апартаменты Ярославля и Твери вырос более чем в 1,5 раза, Костромы — на 45%, Владимира — на 30%, Пскова и Смоленска — на 25%, Великого Новгорода — на 22%. Среди крупных городов позитивная динамика отмечается в Москве (+8%), Казани (+7%), Екатеринбурге (+6%) и Санкт-Петербурге (+5%).

Высокую динамику в Краснодаре эксперты связывают с открытием аэропорта. Рост туристической активности в целом в 2025 году — с большой продолжительностью праздников и выгодным курсом рубля.

Рост международных направлений

В структуре новогодних бронирований растет доля международных направлений: каждое пятое бронирование на новогодние выходные приходится на заграницу — 21%, отмечают эксперты. Россияне совершили на треть больше бронирований в отелях за границей, чем в прошлом году.

Для поездок на Новый год туристы выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением, например, Азии. Самый высокий рост спроса демонстрируют Китай и Вьетнам — в 2,5 раза, Таиланд — на 24%. Далее идут направления Ближнего Востока: спрос на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) увеличился на 82%, в Турции — на 60%. В десятку стран — лидеров по числу бронирований на праздники входят Белоруссия, Таиланд, Узбекистан, Турция, ОАЭ, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения, Италия.