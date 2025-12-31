Как встретить Новый год в Екатеринбурге

Новый год в Екатеринбурге – это волшебная атмосфера, яркие огни, ледовые скульптуры и уникальные развлечения для всей семьи. В 2026 году город, вошедший в топ-10 наиболее предпочитаемых россиянами направлений зимнего туризма, встретит гостей обновленными площадками, тематическими выставками и традиционными зимними активностями. Рассказываем, куда обязательно сходить, чтобы провести праздники незабываемо.

© РИА Новости

Где погулять и покататься на коньках

Ледовый городок в Историческом сквере

Главная новогодняя площадка Екатеринбурга в 2026 году – ледовый городок в Историческом сквере. Этой зимой он посвящен Году уральского рока. Здесь вас ждут ледовые скульптуры, лабиринты, горки и чаша для катания, а также главная 30-метровая елка города, украшенная в тематическом стиле, и новогодняя ярмарка с сувенирами и угощениями.

Даты работы: 30 декабря 2025 – 18 января 2026 года.

Адрес: Исторический сквер (Плотинка), центр Екатеринбурга.

Особенности: Вход свободный, платные аттракционы.

Каток на площади 1905 года

Традиционный каток на главной площади города будет работать с 5 декабря 2025 по 23 февраля 2026 года. Гостей ожидает площадка для массового катания с прокатом и заточкой коньков. Вечерняя подсветка, музыкальное сопровождение. Специальные сеансы для детей и семейное катание.

Адрес: Площадь 1905 года, центр Екатеринбурга.

Стоимость: От 200 до 1100 рублей за часовой сеанс, льготы для детей.

ЦПКиО им. Маяковского

Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского предлагает гигантскую горку, каток со световым шоу, лыжные трассы. Фестиваль световых инсталляций, аттракционы для детей и взрослых. Встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодние представления.

Адрес: ул. Мичурина, 230.

Где купить сувениры

Креативный кластер «Домна»

Одно из самых атмосферных мест Екатеринбурга, где можно купить оригинальные сувениры и окунуться в творческую атмосферу города. Здесь расположены мастерские местных дизайнеров, художников и ремесленников, предлагающие уникальные подарки и памятные вещицы: магниты, открытки, футболки, кепки с символикой Екатеринбурга и Урала. Изделия ручной работы: керамику, текстиль, аксессуары, украшения. Гастрономические сувениры: местные деликатесы, чаи, специи, сладости. Также здесь регулярно проходят мастер-классы и культурные мероприятия.

Адрес: ул. Вайнера, 16.

Ельцин Центр

В Ельцин Центре работает сувенирный магазин с авторскими подарками: каталоги выставок, блокноты, аксессуары, керамика, игрушки. Также сувениры можно купить в книжном магазине «Пиотровский» и в магазине «Ель» на втором этаже. Желающие могут посетить музей, арт-галерею или кинозал Ельцин Центра, где проходят яркие художественные выставки и кинопоказы.

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3.

Посмотреть яркие музеи

«Эрмитаж-Урал»

Филиал Государственного Эрмитажа в Екатеринбурге проводит временные выставки мирового уровня. В 2026 году запланированы проекты, посвященные искусству и истории Урала. В собрании музея, который в годы Великой Отечественной войны приютил часть коллекции санкт-петербургского Эрмитажа, можно встретить уникальные картины, вплоть до шедевров художников эпохи Ренессанса. Поражают воображение и привозные выставки. Под крылом одного учерждения работает 4 музея: собственно центр «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11, Музей изобразительных искусств на Воеводина, 5, Музей наивного искусства на Розы Люксембург, 18 и Музей камнерезного искусства на Пушкина, 5. Все четыре филиала сгруппированы вокруг Плотинки и находятся в шаговой доступности.

Свердловский областной краеведческий музей

Один из крупнейших музеев Урала, где представлены экспозиции по истории, археологии, этнографии и природе региона. Особое внимание уделено Большому Шигирскому идолу – одному из узнаваемых символов Екатеринбурга.

Адреса: ул. Малышева, 46 и проспект Ленина, 69/10.

Режим работы: 11:00–20:00 (выставки), 11:00–18:00 (постоянная экспозиция).

Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме

Крупнейший в России частный музей военной и гражданской техники, где собрано более 12 тысяч экспонатов: танки, самолеты, бронепоезда, автомобили и даже ракета-носитель «Ангара». Здесь можно не только увидеть редкие образцы техники, но и узнать историю Урала, поучаствовать в интерактивных выставках и экскурсиях.

Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, 2.

Режим работы: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной.

Посетить термальные комплексы

«Баден-Баден Уктус»

Крупный термальный комплекс с бассейнами, саунами, SPA-зонами и ресторанами. Идеальное место для релакса после зимних прогулок.

Адрес: Зимняя улица, 23.

Открытый бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий»

Уникальный термальный бассейн на высоте 197 метров в самом центре города с потрясающим видом на Екатеринбург. Купание под открытым небом с подогревом воды до +40°C зимой становится незабываемым впечатлением.

Адрес: ул. Малышева, 51.

Зимние забавы

Гора Уктус

Горнолыжный комплекс в черте города с трассами разного уровня сложности, прокатом снаряжения, кафе и зоной для тюбинга.

Адрес: Зимняя улица, 27.

Особенности: Подходит как для новичков, так и для профессионалов, имеет вечернее освещение.

Катание на собачьих упряжках в «Парке сказов»

Сказочная деревня, где можно покататься на настоящих собачьих упряжках, погрузиться в атмосферу уральских легенд и пообщаться с хаски.