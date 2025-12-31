В Арсеньеве открылся горнолыжный курорт

На Дальнем Востоке началась экспериментальная работа крупнейшей горнолыжной зоны региона. Инвестиционный проект стоимостью свыше 10 млрд рублей реализуется благодаря государственной поддержке и частному капиталу.

© РИА Новости

Стартовала тестовая эксплуатация горнолыжной зоны курорта в городе Арсеньеве, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока. Его создание входит в состав программы комплексного развития Арсеньева и опирается на механизм дальневосточной концессии, режим особой экономической зоны «Михайловский» и налоговые привилегии территории опережающего развития. Реализацией проекта занимается Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с приватными инвесторами. Общий размер капиталовложений превышает 10 млрд рублей.

По оценке Минвостокразвития, туристический сегмент макрорегиона переживает динамичный период роста. Заместитель главы министерства Антон Басанский отметил: «Регион демонстрирует повышение туристической активности как среди граждан России, так и зарубежных туристов. Либерализация визового режима с КНР дополнительно стимулирует въездные потоки. За девять месяцев 2025-го года по ДФО реализовано 6 млн турпоездок — на 13% выше уровня 2024 года. Приморье занимает лидирующую позицию с показателем 2,3 млн поездок. Такой успех — результат конструктивного взаимодействия между частным бизнесом, инвестирующим в туристическую инфраструктуру, и государством, создающим благоприятные условия для развития».

Курорт спроектирован как многосезонный объект с пропускной способностью до 2,7 тыс. посетителей ежедневно, что позиционируется как значимый фактор расширения туристического рынка Приморского края. Целевой ввод в эксплуатацию полного комплекса — сезон 2026-2027 гг. К этому сроку будут функционировать все необходимые объекты инфраструктуры, включая жилищный комплекс, пищеблоки, торговые точки и вспомогательные сооружения. Расширение инфраструктуры обещает увеличить занятость в регионе и стимулировать развитие сопутствующих хозяйственных направлений.

«Мы полностью сопровождаем инвестора на всех стадиях реализации проекта благодаря мерам поддержки, предусмотренным режимом ТОР "Михайловский", включая операционный этап, — указал Сергей Скалий, заместитель генерального директора КРДВ. — Применение механизма концессионного договора позволяет ускорить реализацию крупных инфраструктурных инициатив. Кроме того, проект полностью интегрирован в программу городского развития. Благодаря комбинированному подходу к государственной помощи уже в наступающем сезоне Приморье получит полноценный туристический объект со всеми требуемыми сооружениями».

С 31 декабря, начиная с 10:00, гостям доступны две канатные установки и трассовая сеть различных уровней сложности. Ски-пассы реализуются через кассы центра обслуживания и посредством электронного каталога курорта. Работают две автостоянки: основная (бесплатный доступ) и дополнительная (автобусное сообщение каждые 15-20 минут). Работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Справочный номер: 89020605030.

Развитие экономической зоны прогрессирует. По данным корпорации, в рамках ТОР «Михайловский» функционирует портфель из 28 хозяйственных инициатив, из которых 9 уже перешли в стадию коммерческой деятельности. Инвестиции в региональную экономику достигли отметки 61,3 млрд рублей, создано 4,6 тыс. рабочих вакансий.

Резидентам режима доступны расширенные налоговые и административные преференции: отсутствие налогообложения имущества и доходов на протяжении первого пятилетия, получение земельных участков с инфраструктурной поддержкой, таможенные облегчения, маркетинговое сопровождение и юридические гарантии.