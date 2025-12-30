Турпоток в ряде регионов России вырос в 1,5–2 раза: кто в лидерах

С января по ноябрь 2025 года жители России совершили 82,9 млн внутренних поездок по стране, что на 5% выше, чем за те же месяцы 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Наиболее высокие темпы прироста зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике (+135%), Республике Адыгея (+67%), Чукотском автономном округе (+52%), Тверской области (+50%) и Еврейской автономной области (+38%). Такие темпы связаны с инвестициями в инфраструктуру.

По количеству поездок за 11 месяцев лидерами стали: Москва – 11,3 млн; Краснодарский край – 9 млн; Санкт-Петербург – 6,5 млн. Также в топ-10 вошли: Московская область – 5,2 млн; Республика Татарстан – 2,6 млн; Республика Крым – 2,4 млн; Свердловская область – 2 млн; Ставропольский край – 1,7 млн; Тюменская область – 1,7 млн; Ростовская область – 1,6 млн.