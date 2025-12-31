Карачаево-Черкесия сохранила лидерство по росту турпотока в России

С января по ноябрь этого года туристический поток в России составил почти 83 млн поездок, что на 5% больше показателей 2024 года. Лидерство среди субъектов РФ с наибольшим приростом сохраняет Карачаево-Черкесия, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«За 11 месяцев — с января по ноябрь текущего года — число турпоездок по стране достигло 82,9 млн. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, юг и северо-запад нашей страны», — приводит пресс-служба слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

За указанный период турпоток в Карачаево-Черкесии вырос на 135%. В пятерку лидеров также вошли Адыгея (67%), Чукотский АО (52%), Тверская область (50%) и Еврейская автономная область (38%).

«Рост на 135% в Карачаево-Черкесии или на 52% на Чукотке — это яркие примеры того, как раскрывается потенциал каждой территории. Туризм становится драйвером развития для всей страны, создает новые рабочие места и бизнесы на местах», — заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В десятке самых популярных туристических направлений оказался Ставропольский край, который с января по ноябрь 2025-го принял более 2 миллионов путешественников. По числу турпоездок лидируют Москва, Краснодарский край и Санкт Петербург.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии с января по октябрь 2025 года зафиксирован наибольший прирост туристического потока. Количество поездок за этот период увеличилось на 128%.