Турпоток в Россию за 11 месяцев вырос на 5%

Турпоток в РФ за 11 месяцев вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 82,9 млн. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"За 11 месяцев - с января по ноябрь текущего года - число турпоездок по стране достигло 82,9 млн. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями за это время стали Сибирь, Юг и Северо-Запад нашей страны. Увеличению турпотока способствуют инструменты национального проекта "Туризм и гостеприимство". Это приближает нас к цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, - обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок - до 140 млн", - сказал Чернышенко, слова которого привели в его аппарате.

За 11 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок совершали в Москву (11,3 млн), Краснодарский край (9 млн) и Санкт-Петербург (6,5 млн), сообщили в аппарате вице-премьера. В десятку лидеров также вошли Московская область (5,2 млн), Республика Татарстан (2,6 млн), Республика Крым (2,4 млн), Свердловская область (2 млн), Ставропольский край (1,7 млн), Тюменская (1,7 млн) и Ростовская области (1,6 млн).

Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика (+135%), Республика Адыгея (+67%), Чукотский автономный округ (+52%), Тверская область (50%) и Еврейская автономная область (38%), отмечается в сообщении.