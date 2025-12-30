Непогода в Калининграде рушит планы туристов

Шторм в Калининграде рушит планы туристов, некоторые из них не могут добраться «с материка» уже сутки.

«Со вчерашнего дня из Петербурга не может прилететь N4283. Это кошмар. Уже дважды пробовали сесть – вечером и сегодня утром, но разворачиваются и в Пулково улетают. Мы туда-сюда катаемся, чтобы детей встретить. Только приехали – погода была хорошая. Но уже в какой раз откладывают рейс», – пишут туристы в соцсетях.

По графику борт должен был приземлиться вчера в 15:40. Но теперь, согласно данным онлайн-табло Храброво, его ожидают ровно на сутки позже. У туристов, которые планировали лететь из Калининграда этим же самолетом, дела чуть лучше – N4284 выполнили на другом воздушном судне сегодня ночью с отставанием от графика в 8 часов. Редакция TourDom.ru отправила запрос в авиакомпанию Nordwind Airlines, предложив прокомментировать ситуацию.

Погода, установившаяся в Калининграде, не проходит бесследно практически ни для одного рейса, но большая часть пусть с задержками, но все-таки садится и улетает. Наряду с вышеназванным рейсом схожие проблемы есть и у SU1008 «Аэрофлота» из Москвы:

«Муж из Египта с пересадкой летит, в 15:20 вчера должен был вылететь из Шереметьево. На 10 утра был сначала перенос. Потом на 18:00. Гостиницу тогда уже дали. Часть пассажиров отказывается лететь».

Сегодня погода не спешит улучшаться. Скорость ветра в порывах, по данным регионального управления МЧС, достигнет 25–28 м/с. Пиковых значений ожидают с 12:00 до 17:00. Стихнет лишь к утру 31 декабря.

Update Как уточнили в авиакомпании Nordwind, сейчас пассажиров разместили в гостинице в Санкт-Петербурге. Время вылета рейса будет определено после улучшения погодных условий в Калининграде.