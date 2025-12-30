«Россия» отчиталась о снижении количества авиадебоширов

В этом году на рейсах авиакомпании «Россия» значительно снизилось количество случаев хулиганства среди пассажиров. Об этом рассказал генеральный директор перевозчика Ян Бург.

«Приятно видеть, что в 2025-м у нас заметно снизилось количество нарушений правил поведения пассажирами в полете – на 26%», – уточнил топ-менеджер.

По его словам, в течение нескольких лет тенденция идет на спад. Если в 2024-м на рейсах было выявлено 322 авиадебошира, то в 2025-м задержали всего 237 хулиганов. Однако на предполетном обслуживании динамика обратная. «437 было, 448 стало», – пояснил Ян Бург.

Он также отметил, что, несмотря на неплохую статистику, авиакомпании поддерживают инициативу о создании общего черного списка авиадебоширов для перевозчиков. Тем более что ее активно продвигает глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. Фактически это будет означать полное «воздушное эмбарго» для хулиганов. Среди других предложений – увеличение срока отказа в обслуживании авиадебоширов авиакомпании с одного года до трех лет.