Зимний Алтай – это сочетание уюта, помогающего восстановить внутреннюю гармонию, и активного отдыха для тех, кто ценит движение. В зимнем сезоне регион предлагает гостям обновленную инфраструктуру и новые форматы отдыха, которые стоит увидеть своими глазами.

Благодаря новым дорогам и обновленным подъездам к популярным местам регион сохранил свою аутентичность, но при этом стал более современным и доступным. Помимо летних турбаз, путешественникам теперь доступны теплые отели, уютные глэмпинги и гостевые дома, где можно попробовать национальные блюда и провести вечер в комфортной атмосфере.

В этом году Республика Алтай представила новую концепцию зимнего отдыха. Ее цель – помочь путешественникам изменить взгляд на зимний отдых и открыть для себя уже другой Алтай.

«Одна из наших приоритетных задач – трансформировать текущий успех в качественный, всесезонный туризм. Мы активно работаем над созданием современной инфраструктуры и формированием насыщенного событийного календаря. Стратегическая цель – обеспечить круглогодичный туристический сезон в республике. Особенно приятно видеть, что в этом году многие средства размещения впервые вошли в зимний сезон», – отметила первый замминистра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.

Зарегистрированные туроператоры Республики Алтай предлагают различные маршруты по зимнему Алтаю. К примеру, для тех, кто готов к настоящим испытаниям, Алтай предлагает экспедицию на «Полюс холода» – Кош-Агачский район, где температура может опускаться до -50 °C, но при этом можно получить зимний загар. Маршрут включает путешествие по легендарному Чуйскому тракту, джип-сафари, катание на коньках и ужин в юрте.Любителям истории и духовных практик придется по душе тур, посвященный 100-летию Центрально-Азиатской экспедиции. Участники увидят священную гору Белуху и погрузятся в сакральную атмосферу Алтая.Республика Алтай стремится стать круглогодичным направлением, где каждый сможет найти что-то свое – от экстремальных активностей до уединенного отдыха на лоне природы.