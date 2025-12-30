Из-за непогоды задержки рейсов в аэропорту Сочи достигают суток

15 рейсов не смогли улететь из Сочи 29 декабря из-за непогоды. Больше всего не повезло пассажирам рейса SU-1773 – они должны были отправиться в Шереметьево еще вчера в 16:05, но полетят ровно на сутки позже. С 17-часовой задержкой отправился сегодня S7-5102 в Новосибирск, на 15,5 опоздал ЕО-423 в Пермь, на 14 – SU-1153 и U6-378 в Москву. У многих столь серьезное отклонение от расписания связано с поздним прибытием разворотных рейсов. Например, U6-377 из Домодедово вместо 16:45 понедельника прилетел только сегодня в 06:25. А U6-1822 из Хургады опоздал на полсуток, соответственно, на 10,5 часа позже на египетский курорт вылетел U6-1821.

Сейчас аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все самолеты, ушедшие накануне на запасные аэродромы, прибыли и будут направлены в пункты назначения в порядке очереди, сообщили в воздушной гавани.

У сегодняшних рейсов также уже есть серьезные задержки. Два из них отправятся к месту назначения только завтра: N4-413 в Казань сдвинули на 10,5, до 06:25 31 декабря, а N4-433 в Оренбург до 00:45.

Отметим, что в ближайшие 2 дня снег в Сочи не прекратится: сегодня в регионе может выпасть до 30–50% месячной нормы осадков.

