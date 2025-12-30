Путешествие по Уралу на электричке: новогодние маршруты 2025–2026

Жители Свердловской области в новогодние праздники смогут отправиться в путешествие по региону на электричках. Пригородные поезда, включая комфортабельные составы «Финист», довезут туристов до самых интересных мест, сообщает пресс-служба областного правительства.

Маршруты включают как исторические города, так и природные памятники. Например, электричка до Арамиля идёт всего 40 минут. Там гостей ждёт Парк Сказов с интерактивными площадками. Любителей техники может заинтересовать поездка на «Орлане» в Верхнюю Пышму, где находится один из крупнейших музейных комплексов Урала.

На поезде «Финист» можно добраться до Верхотурья — духовного центра региона с древними храмами. Путешествие займёт около четырёх часов. Несколькими часами ранее от Екатеринбурга отправится электропоезд до Ирбита, где туристов ждут старинные улочки и уникальный музей мотоциклов.

Для поклонников активного отдыха подойдёт маршрут до Каменска-Уральского. Всего два часа в пути — и вы у живописных скал Три Пещеры. Тем, кто хочет увидеть зимнюю магию природы, стоит отправиться к Дидинскому тоннелю, где образуются ледяные сталактиты, или к незамерзающему порогу Ревун.

Прямо из города можно легко уехать и к скалам Чёртово Городище. Электричка до станции Исеть идёт 40 минут, а затем предстоит пешая прогулка.

Расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в терминалах самообслуживания и кассах. Продажа начинается за 10 суток до поездки.

К новогодним праздникам Свердловская железная дорога назначила дополнительные рейсы ретропоезда «Уральский экспресс», сообщало ИА «Уральский меридиан».