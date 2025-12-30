Сувенир с акцентом: что привезти из поездки на Северный Кавказ

Урбеч, вино, магниты и джурабки, потеснитесь. Ведь на Кавказе немало умельцев, работающих с самыми разными материалами. И в каждом изделии — душа мастера и частичка гор.

Зонт в этностиле

Прежде чем начать расписывать зонтики, Фируза Алибекова из Дагестана тренировалась на стенах в родительском доме. А потом была учеба на худграфе в Махачкале. И несколько лет экспериментов. Сегодня в коллекции девушки — зонты с красавицами-горянками, кувшинами и старинными зданиями.

— Два дня рисую водостойкими красками, после зонт 12 суток сушится в открытом виде. Потом закрепляю финишным покрытием, — объясняет мастерица.

Помимо зонтиков Фируза расписывает посуду, одежду, пишет картины. А еще изготавливает ватные игрушки и миниатюрные композиции в скорлупе грецкого ореха. Цены на зонты зависят от размеров и качества самого зонтика: от 2 500 рублей и выше.

Бумага как искусство

Дизайнер из Нальчика Наталья Горностаева создает эксклюзивные изделия из переработанной бумаги собственного производства. Ее мастерская специализируется на изготовлении открыток, визиток и декоративных бирок из офисной бумаги и картонных упаковок от чая, печенья, лекарств.

— Из такого сырья получается бумага ванильного цвета, невероятно красивая и приятная на ощупь, — отмечает мастерица.

Технология состоит из нескольких этапов: ручное измельчение, замачивание в теплой воде, перемалывание блендером с добавлением натуральных компонентов. Например, кофейного жмыха, банановой кожуры, сухоцветов, чая и даже перемолотых осенних листьев.

Цена на бумажные закладки начинается от 150 рублей. Открытки с изображением гор обойдутся в 200 рублей.

С видом на Кавказ

Снежана Ребрикова из Пятигорска изучала иностранные языки и юриспруденцию. Но тяга к творчеству перевесила и пять лет назад во время пандемии девушка с головой погрузилась в роспись акварелью, тушью и маслом. Сегодня Снежана создает рельефные картины в технике импасто, когда краска наносится на холст густыми мазками.

— Моя специфика — материализовать теплые воспоминания о проведенном времени на Кавказе. Я пишу картины на тему гор, нашей невообразимой природы и достопримечательностей Кавминвод и соседних республик, — говорит художница.

Среди работ Снежаны — картины маслом, миниатюрные магнитики ручной работы и авторские открытки. По подсчетам девушки, уже более тысячи ее работ живут в разных уголках нашей страны. Стоимость начинается от 700 рублей за миниатюру.

Аксессуары с мужским характером

Название чеченского бренда кожевенных изделий Govzalla в переводе означает «мастерство». Его основатель Мухаммад Орцухаев в кошельках, бумажниках, сумках и чехлах для очков старается воплотить чеченскую культуру и ценности.

Особенность бренда — фирменная символика, переосмысливающая национальные элементы. Волк олицетворяет связь с природой, горы и равнины — географию края, а Полярная звезда служит духовным ориентиром. На изделия наносятся важные для чеченцев понятия — «нохчалла» (кодекс чести) и «къоманси» (честь народа).

Мухаммад принципиально не использует кожу экзотических животных и стразы, сохраняя лаконичный стиль. Мастер признается, что может потратить три дня на обработку края одного кошелька. Отсюда и цена. Ремень обойдется в 6 500 рублей, кошельки — от 4 000 рублей.

В ход идет все

Мастер из Владикавказа Мари Ткемаладзе уже 15 лет создает украшения в самых разных техниках. Сегодня она работает с витражным стеклом, керамикой и даже… проводами.

— Очищаю провода, достаю проволоку, отбиваю на наковальне и создаю кольца, колье, подвески, — рассказывает Мари. — Мне интересно творить руками. С детства все переделывала — одежду, украшения.

Мастерица вдохновляется обучением новым навыкам и никогда не теряет времени зря. Даже в очереди в поликлинике она вяжет или вышивает.

Время создания работ варьируется от 20 минут до двух недель — все зависит от сложности техники. Цена изделий тоже разная: сумки стоят от 5−7 тысяч рублей, а серебряные украшения с перегородчатой эмалью — 10−15 тысяч.

Подарок для иммунитета

Ну и как обойтись без лакомств? Знакомьтесь, балхам — народное средство для облегчения симптомов заболеваний бронхолегочной системы и помощи в заживлении ран родом из Карачаево-Черкесии.

— Основа продукта — топленое сливочное масло. В него добавляют мощные природные антибиотики: прополис и сосновую живицу — смолу. Именно этот комплекс борется с недугами и укрепляет иммунитет, — объясняет Элита Алиева, управляющая магазином «Чайный домик».

В нем продают балхам, который три брата готовят уже 16 лет по семейным рецептам. Есть классический концентрат, варианты с медом и цветочной пыльцой, с семенами черного тмина и с облепиховым маслом.

Цена продукта зависит от состава. Средняя стоимость за баночку объемом 200 грамм — от 700 рублей.

Застывшая красота

Хади Саутиева из Ингушетии нашла способ сохранить хрупкую красоту природы. Она создает украшения с живыми цветами. В коллекции — серьги, кулоны и кольца, где каждый лепесток застыл в прозрачной смоле, словно в капле росы.

Где бы мастерица ни оказалась, при ней всегда стаканчик для сбора цветов, книжка и бумажные салфетки. А особенно ценны растения в горах — более объемные, многолистные.

Творчеством Хади хотелось заниматься всегда, но по настоянию отца она выбрала более земную профессию юриста. Мечту удалось осуществить спустя многие годы, когда Хади уже стала мамой пятерых детей.

— Я самостоятельно изучала технику работы со смолой. Сколько я тогда ее перевела! — вспоминает она.

На одно изделие уходит от нескольких часов до нескольких дней. Процесс многоэтапный: заливка фона, выкладка цветов, сушка и финишное покрытие. Цена украшений — от 500 до 2 000 рублей.