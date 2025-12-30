Черноморский курорт Геленджик накрыл сильный снегопад

Уже вторую ночь подряд курортный город засыпает снегом. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. Затяжные сильные снегопады на этой территории редкость.

"Второе утро подряд Геленджик просыпается под снегом. Снегоуборочная техника уже на улицах города и внутригородских округов - чистим проезжую часть, ведем посыпку противогололедной смесью", - уточнил мэр города.

Он также попросил автолюбителей не выезжать на улицы без особой необходимости. Тем более если нет зимней резины.

Поток туристов в Геленджик в зимний период остается стабильным. По словам Алексея Богодистова, только за первую половину декабря на курорте побывало около 47 тысяч гостей. Сегодня единовременно в Геленджике отдыхают порядка 10 тысяч туристов.