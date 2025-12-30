Туристам предложили идеи новогодних гастромаршрутов по Москве

В Москве остается популярным формат прогулок, где просмотр достопримечательностей совмещается с гастрономическим путешествием. Рождественские лакомства и согревающие сезонные напитки можно найти на городских фестивальных площадках.

Туристический сервис RUSSPASS предлагает исследовать специальный гастрономический маршрут, где можно попробовать традиционные новогодние блюда, приготовленные по необычным рецептам. Гостей ждут оливье с раковыми шейками, винегрет с печеными овощами, "мимоза" с тунцом, утиная грудка с инжиром и брусникой.

Начинается прогулка с ресторана Центрального дома литераторов, где можно попробовать специальный сет проекта "Московское чаепитие". Гостям предложат на выбор: чай с облепихой и лимонником, краснополянский сбор или шиповник с малиной. А к чаю подадут ассорти минидесертов "ЦДЛ", улитки с изюмом и варенье из крыжовника.

Через украшенный световыми тоннелями Тверской бульвар маршрут приведет в легендарный "Пушкинъ". В меню - утка с дыней, винегрет с килькой, варенье из еловых шишек, тоник из полевых цветов, а на десерт - хрустящий "Наполеон" или свежий гонобобель.

Оттуда - по Тверской улице и Страстному бульвару, в Kalinka на Неглинке и ресторан SAVVA в "Метрополе". Здесь удивят русскими блюдами из печи, устрицами с "лимонным снегом", пирогом из дичи с соусом "коньяк" и десертом "Суздаль" с мороженым из кваса.

План включает в себя также посещение Красной площади, парка "Зарядье", вареничной на Арбате, ресторанов "Матрешка" и "Восход", Театральной площади, Кремлевской набережной и центральных фестивальных площадок "Московских сезонов". В праздничных торговых шале пригласят выпить крепкого чаю с плюшками, блинами, пряниками и выбрать подарки для близких.

Смысл такого путешествия - это не только "вкусный" опыт, но и способ погрузиться в исторический и культурный контекст Москвы и ощутить атмосферу праздника. Ничто не способствует этому лучше, чем теплые ароматы меда и корицы, пощипывающий язык вкус имбиря и горячий глоток сладкого сбитня на холодной улице.

С помощью планировщика путешествий также можно составить свой собственный гастромаршрут. На сервисе можно добавить места в маршрут, забронировать столик и пригласить друзей прогуляться вместе, поделившись готовым планом.

Напомним, сервис RUSSPASS разработан по инициативе правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с департаментом информационных технологий. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии.