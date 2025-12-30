Что удивляет иностранных туристов в зимней Москве

Москва стабильно лидирует среди внутрироссийских туристических направлений на Новый год. Зимние путешествия в столицу России пользуются спросом и среди зарубежных туристов. Многие из них выбирают для визита даты с 25 декабря до середины января.

© Mos.ru

«Поскольку Рождество в России отмечается не 25 декабря, а в начале января, первые дни года — самое красивое и интенсивное по событиям время в Москве: много фестивалей и концертов. Зимние блюда и напитки идеально подходят к морозной погоде. Снегопад превращает улицы в настоящую сказку», — рассказал гид-переводчик Ву Гю Тхань.

Москва входит и в комбинированные туры по России. Такие предложения чаще всего выбирают путешественники из Юго-Восточной Азии. Например, среди гостей из Вьетнама популярна программа, куда входит «Дубак-челлендж» (распыление кипятка в морозный воздух на Байкале), северное сияние в Мурманске и столичные балетные постановки.

По предварительным подсчетам Мостуризма, с января по сентябрь 2025 года в столицу России чаще всего приезжали люди младше 35 лет. Путешественники знакомятся с национальными ценностями и получают уникальный опыт. Например, половина китайских туристов побывала в столице с культурно-познавательными целями, а 17 процентов приехали незапланированно ради гастротуризма. В то же время более 11 процентов гостей из стран Ближнего Востока посетили Москву, чтобы побывать на различных мероприятиях.

«Огоньки и декорации по всему городу, новогодние ярмарки и развлечения — все это впечатляет арабских туристов в зимней Москве. Мои гости очень радуются, когда выпадает снег», — отметил гид Абдэлфатах Ахмед.

Туроператор Grandrus ждет в этом году на новогодние праздники гостей из Алжира, Бахрейна, Индии, Индонезии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. В холодную погоду компания сокращает продолжительность прогулок по Арбату или ВДНХ, но часто по просьбам клиентов добавляет разнообразные зимние развлечения — катание на снегоходах, ватрушках и собачьих упряжках, а также картинг. Многим гостям из теплых стран нравятся катки, хотя не все решаются встать на лед, тогда они просто наблюдают за катающимися.

«Зимние туры в Москву для зарубежных туристов, кроме стандартных достопримечательностей, включают по возможности все зимние развлечения. Например, каток, визит к Деду Морозу, площадки проекта “Зима в Москве”, а также катание на русских тройках по снегу в Подмосковье», — сообщает представитель туроператора.

По опыту гидов, мероприятия проекта «Зима в Москве» наиболее востребованы и среди самостоятельных туристов, потому что они не ограничены во времени и могут задержаться на той или иной площадке.

Например, совсем рядом с Красной площадью, на Манежной, открыто ретрофотоателье фестиваля впечатлений «Усадьбы Москвы». А в близлежащих отелях подают сеты «Московского чаепития»: специальный с ватрушками, малиновой пастилой и орешками со сгущенкой в Four Seasons или эталонный с медовиком, пончиками и блинами.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

