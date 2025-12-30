Куда россияне поедут на новогодние каникулы: самые востребованные направления
Новогодние каникулы приближаются. В этот раз они продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это почти две недели. Многие россияне решили провести первые дни года на курортах и экскурсиях.О том, какие именно направления стали самыми интересными для путешественников в этом зимнем сезон «ФедералПресс» рассказали в пресс-служба Национального туроператора «Алеан».
По данным бронирований Национального туроператора «Алеан» самыми востребованными на новогодние праздники стали следующие направления:
- курорты Краснодарского края (31 % от всего объема бронирований ),
- курорты Кавказских Минеральных Вод (25 %),
- Москва и Подмосковье (в совокупности 10 %),
- Крым (5 %),
- Санкт-Петербург (5 %).
- Также в этом году по сравнению с предыдущим вырос спрос на новогодние поездки в Рязань, Екатеринбург, Кострому, Владивосток.
Там наблюдалась следующая динамика:
- Рязань: плюс 25 % бронирований к аналогичным датам прошлого года;
- Екатеринбург: плюс 22 % бронирований;
- Кострома: плюс 20 % бронирований;
- Владивосток: плюс 10 % бронирований.
- Также вырос интерес к поездкам на Архыз (Карачаево-Черкесская Республика). Там в последние годы увеличился номерной фонд. По итогам всего зимнего сезона прирост числа бронирований может составить 20 % к прошлому году.
Многие в новогодние праздники предпочитают экскурсионные туры. В топ направлений здесь попали:
- Казань (17 %),
- Золотое кольцо (14 %),
- Москва (12 %),
- Санкт-Петербург (10 %),
- Великий Устюг (7,5 %),
- Карелия (7 %),
- Калининградская область (7 %),
- Северный Кавказ (7 %).
- На 30 % вырос спрос на новогодние экскурсионные туры по Золотому кольцу. Чаще всего туристы предпочтают туры по Костроме с выездными экскурсиями в Лаврово на «Фабрику Мороза-Мастера» и в Сумароково на лосеферму.
Еще одним любимым маршрутом является «Калязин – Углич – Мартыново – Мышкин», включающий новогодний банкет в главную ночь в году, интерактивные представления. Например, в Калязине, в резиденции Бабы Яги Тверской, гостей ждет встреча не только с лесной ведьмой, но и с главными зимними сказочными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой. В Угличе, в музее «Городского быта», для туристов подготовлена анимационная программа «Русские удовольствия»: угличский купец проведет ярмарку, а гостеприимная хозяйка пригласит на застолье и чаепитие.