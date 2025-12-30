Куда россияне поедут на новогодние каникулы

Новогодние каникулы приближаются. В этот раз они продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это почти две недели. Многие россияне решили провести первые дни года на курортах и экскурсиях.О том, какие именно направления стали самыми интересными для путешественников в этом зимнем сезон «ФедералПресс» рассказали в пресс-служба Национального туроператора «Алеан».

По данным бронирований Национального туроператора «Алеан» самыми востребованными на новогодние праздники стали следующие направления:

курорты Краснодарского края (31 % от всего объема бронирований ),

курорты Кавказских Минеральных Вод (25 %),

Москва и Подмосковье (в совокупности 10 %),

Крым (5 %),

Санкт-Петербург (5 %).

Также в этом году по сравнению с предыдущим вырос спрос на новогодние поездки в Рязань, Екатеринбург, Кострому, Владивосток.

Там наблюдалась следующая динамика:

Рязань: плюс 25 % бронирований к аналогичным датам прошлого года;

Екатеринбург: плюс 22 % бронирований;

Кострома: плюс 20 % бронирований;

Владивосток: плюс 10 % бронирований.

Также вырос интерес к поездкам на Архыз (Карачаево-Черкесская Республика). Там в последние годы увеличился номерной фонд. По итогам всего зимнего сезона прирост числа бронирований может составить 20 % к прошлому году.

Многие в новогодние праздники предпочитают экскурсионные туры. В топ направлений здесь попали:

Казань (17 %),

Золотое кольцо (14 %),

Москва (12 %),

Санкт-Петербург (10 %),

Великий Устюг (7,5 %),

Карелия (7 %),

Калининградская область (7 %),

Северный Кавказ (7 %).

На 30 % вырос спрос на новогодние экскурсионные туры по Золотому кольцу. Чаще всего туристы предпочтают туры по Костроме с выездными экскурсиями в Лаврово на «Фабрику Мороза-Мастера» и в Сумароково на лосеферму.

Еще одним любимым маршрутом является «Калязин – Углич – Мартыново – Мышкин», включающий новогодний банкет в главную ночь в году, интерактивные представления. Например, в Калязине, в резиденции Бабы Яги Тверской, гостей ждет встреча не только с лесной ведьмой, но и с главными зимними сказочными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой. В Угличе, в музее «Городского быта», для туристов подготовлена анимационная программа «Русские удовольствия»: угличский купец проведет ярмарку, а гостеприимная хозяйка пригласит на застолье и чаепитие.