В РЖД рассказали, на каких маршрутах пассажиры могут дважды встретить Новый год

В России есть маршруты, следуя по которым, поезда пересекают границы часовых поясов. Поэтому пассажиры некоторых рейсов могут встретить Новый год дважды. Эти направления назвали в РЖД.

"Никакой магии - сплошная география. Некоторые составы в пути пересекают границы часовых поясов так, что пассажиры встречают Новый год дважды", - рассказали в компании.

Чтобы успеть загадать все желания, надо выбрать следующие поезда:

№ 35 Хабаровск - Благовещенск отправлением из Хабаровска 31 декабря (участок Известковая - Кундур-Хабаровский);

№ 67 Абакан - Москва отправлением из Абакана 30 декабря (участок Калачинская - Омск);

№ 5 Астрахань - Москва отправлением из Астрахани 31 декабря (участок Ртищево - Вертуновская);

№ 66 Тольятти - Москва отправлением из Тольятти 31 декабря (участок Базарная - Инза).

Дважды Новый год на этих маршрутах встретят порядка 600 пассажиров, добавили в РЖД.