Курорты Карачаево-Черкесии почти полностью загружены на Новый год

На курортах Карачаево-Черкесии забронировали свыше 90 % номерного фонда на новогодние каникулы, сообщает пресс-служба министерства туризма и курортов республики.

«Уровень предварительного бронирования средств размещения в Карачаево-Черкесии на период новогодних праздников составил более 90%», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что республика остается одним из популярных направлений для зимнего отдыха на Северном Кавказе.

Спросом среди туристов на новогодние праздники пользуется горнолыжный курорт Архыз. Так, в октябре этого года он вошел в тройку самых востребованных мест в предстоящие каникулы.

В начале декабря «Это Кавказ» писал, что отели курорта на январские каникулы забронированы почти на 70%. Кроме того, к Новому году здесь открыли две гостиницы категории 4 и 5 звезд.