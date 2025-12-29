В каких регионах России можно будет увидеть северное сияние в Новый год

Жителей северных регионов России в новогоднюю ночь может ждать незабываемое природное шоу — полярные сияния.

Мощные вспышки на Солнце, зафиксированные 29 декабря, создали условия для появления этого феномена. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечают, что Солнце «сумело создать интригу»: если ещё днём ранее шансы были минимальны, то сейчас они значительно возросли.

Наиболее вероятно, что небесное представление смогут наблюдать в ночь с 31 декабря на 1 января в Мурманской, Архангельской, Ленинградской областях и Республике Карелия. Для успешных наблюдений специалисты рекомендуют выбрать место вдали от городской засветки и надеяться на ясную погоду.

Таким образом, для многих встреча Нового года может стать поистине волшебной под впечатлением от танцующих в небе красок, которые подарят праздничное настроение и незабываемые воспоминания.