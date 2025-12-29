Москвичи переезжают в отели центра столицы: стали известны баснословные расценки

Москвичи из отдаленных районов взяли моду — бронировать отели в центре столицы в новогоднюю ночь или на несколько праздничных дней. Цены в «центровых» гостиницах на этот период зашкаливают, и кто-то, вероятно, копил несколько месяцев, чтобы преподнести своей половинке или детям подарок к Новому году: несколько дней в центре Москвы, когда из гостиничного окна видна праздничная иллюминация исторических улиц. «МК» обсудил этот тренд с представителями туриндустрии и посмотрел разброс цен.

Вы всю жизнь мечтаете жить в историческом центре Москвы, но судьба забросила вас в Южное Бутово?.. Не беда, можно хотя бы на пару-тройку почувствовать себя жителем старинного центра, наслаждаясь красивой жизнью в дорогом отеле, правда, за кругленькую сумму.

Об этом явлении стало известно еще в конце ноября. Уже тогда дальновидные москвичи «с окраин» стали бронировать на январские праздники номера в центральных отелях столицы. Так что на этот новый год большинство дорогих отелей в центре забронированы именно жителями столицы.

«Не знаю насчет тренда, но мы с мужем еще два года назад устроили себе романтик-уикенд перед Новым годом в одном отельчике рядом с метро , но при этом он располагался в тихом переулке, — делится со мной знакомая Ольга Григорьевна, коренная москвичка. — Живем мы не слишком далеко от центра, но захотелось насладиться украшенными улицами в сердце столицы, чтобы не добираться до них на метро и по пробкам на такси.

Мало того, Ольга добавляет, что они и дочке с женихом забронировали (в подарок) выходные в январе в этом же отеле, пока город светится новогодне-рождественскими огнями. И молодая пара пошла по «их маршрутам».

Мы посмотрели расценки этих 4-звездочных отелей. Самая высокая цена за сутки — 31 декабря и 1 января: от 14250 руб. (стандарт). В обычное время стандарт обойдется в 5950 руб. То есть, новогодняя цена взлетает в 2,4 раза.

Понятно, что в более крупных и более дорогих столичных отелях один сутки на праздники обойдутся и в 30 тыс. руб., и в 50… Это мы еще не берем разные «люксы» в самых крутых отелях.

За комментариями «МК» обратился в Российский союз туриндустрии (РСТ). Как рассказали в пресс-службе национального туроператора, входящего в РСТ, больше москвичи интересуются столичными отелями именно с целью проведения в них новогодней ночи, а также активностями от отелей на январские праздники без проживания.

«Москвичи с доходом выше среднего стремятся создать новогоднюю атмосферу для семьи в отелях уровня пяти звезд, — рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Булах. — Можно отдельно от проживания или в пакете забронировать праздничный завтрак, детскую елку, рождественский бранч в таких отелях».

Жители города, которые отмечают праздник большой компанией или в кругу многочисленных родственников, часто отдают предпочтение отелям в спальных районах «вместо трудоемкого домашнего застолья».

Оксана Булах также привела примеры цен в отелях на новогодние каникулы в Москве. Например, четырехзвездочный отель: от 56 302 рублей на двоих на три ночи, проживание без питания (3-6 января). Пример цены с захватом новогодней ночи (с 31 декабря по 3 января): от 53 802 рублей на двоих на три ночи без питания.

А вот расценки пятизвездочного отеля: от 104 999 рублей на двоих на три ночи, проживание без питания (3-6 января); с захватом новогодней ночи (с 31 декабря по 3 января) — от 147 999 рублей на двоих на три ночи без питания.

Отели среднего ценового сегмента в Москве («три звезды», у метро, но не в самом центре): от 22 070 рублей на двоих на три ночи, с завтраками.

А не дешевле ли снять квартиру в центре Москвы на этот же волшебный период, подумали мы, и заглянули на соответствующий сайт. Берем двое суток, самый новогодний пик: с 30 декабря и по 1 января. По карте расценок видно, что самое дорогое проживание в арендованной московской квартире обойдется в 45 500 руб. (!) за одни сутки (соответственно, 91 000 за двое). Это рядом с Деловым центром. А вот апартаменты недалеко от станции «Арбатская» стоят «всего» 14 000 руб. за праздничные сутки. Словом, почти то же самое, что и 4-х звездочный отель. 16 000 руб. стоить пожить сутки в апартаментах недалеко от метро «Таганская».

И все же, как мы убедились, квартиру (или апартаменты) в принципе можно отыскать в центре столицы на праздники по более низкой цене, чем предлагают отели ЦАО. Только поиском выгодной аренды и бронированием на праздники нужно было, конечно же, заниматься раньше, а не теперь…