Новогодний фестиваль открылся в музее-заповеднике «Болдино»

II Фестиваль праздничных игр и забав «Новый год и Рождество в усадьбе Пушкиных» открылся в музее-заповеднике. Он продлится до конца праздников. Впервые в Болдине начал свою работу дом Деда Мороза. Главный зимний волшебник покорил и детей, и взрослых своим эффектным появлением – прискакал в свою резиденцию верхом на коне, а затем, сменив дорожный наряд на парадную шубу, порадовал всех фейерверком и сладкими призами. А Снегурочка угостила всех собравшихся хлебом с солью. Для гостей фестиваля подготовили иммерсивный экскурсионный новогодний маршрут, который позволяет узнать, как в XIX веке праздновали Рождество и Новый год. В каждой музейной локации гости фестиваля могут полюбоваться дизайнерскими елками, оформленными в классической стилистике XIX века, сделать фотографии и отправить болдинские новогодние открытки друзьям и близким.«Фестиваль «Новый год и Рождество в усадьбе Пушкиных» — это новый культурно-просветительский проект музея-заповедника «Болдино», который позволяет погрузиться в атмосферу зимних праздников, когда классика оживает, традиции звучат по-новому, а исторические ландшафты наполняются новым смыслом. Это иное прочтение Пушкинского Болдина: не музейное, а живое, актуальное, эмоциональное. Фестиваль в старинной усадьбе наполняет зимние праздники смыслом, объединяя поколения и создавая яркую точку притяжения», — подчеркнула директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» Нина Жиркова. Еще одной площадкой фестиваля стал Дом культуры. Там все желающие могут принять участие в мастер-классах и поучаствовать в акции «Ёлка сюрпризов». Там же вниманию гостей предлагается выставка художественного и декоративно-прикладного искусства «Корогод — круглый год. Кони-Птицы». Рождественский сочельник и Рождество в Болдине также будут наполнены тематическими программами для детей и взрослых. 0+ Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, куда отправиться в новогодние каникулы с детьми.

