Стоимость катания на горнолыжных в Кабардино-Балкарии увеличилась в среднем на 5% за год, сообщили ТАСС в компании «Кавказ. РФ».Однодневный ски-пасс на дневное катание по всем открытым трассам и канатным дорогам стоит 3780 руб. для взрослого и 2250 руб. для ребенка. Во взрослый тариф включен билет в национальный парк «Приэльбрусье». В продаже также доступны абонементы на 2, 3 и 5 дней: стоимость взрослого варьируется от 7 до 16 тыс. руб., тогда как в прошлом сезоне диапазон был от 5,9 до 13,2 тыс. руб. Прогулочный билет для подъема без снаряжения до станции Гарабаши – 2,9 тыс. руб. против 2,7 тыс. руб. год назад. Сезонный ски-пасс формата fast track, действующий на протяжении всего сезона, включая праздничные дни, и предусматривающий проход на подъемники вне очереди, подорожал незначительно: в 2025 году его цена составляет 120 тыс. руб. для взрослого и 72 тыс. руб. для ребенка. Годом ранее – 110 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно. Высокий сезон на Эльбрусе приходится на новогодние каникулы и на февраль-март. В этом году на курорте расширена зона катания, введены в эксплуатацию две новые канатные дороги и впервые запланировано вечернее катание.