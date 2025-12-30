Топ лучших горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья

До большинства горнолыжных курортов в России по-настоящему сложно добраться — они находятся на Кавказе, в Сибири и даже на Дальнем Востоке. Однако хорошие склоны можно найти и в столичном регионе. «Лента.ру» рассказывает о лучших горнолыжных курортах Москвы и Московской области в сезоне 2025-2026: сколько стоит там покататься и какие активности, кроме лыж и сноубордов, предлагают местные базы.

Горнолыжный сезон в Москве и Подмосковье

Сезон на горнолыжных курортах Москвы и Подмосковья, как правило, длится с декабря по начало-середину марта. Например, трассы в «Сорочанах» — на одном из самых популярных подмосковных курортов — обычно открываются в последних числах ноября, а иногда и в декабре.

Лучшим месяцем для катания на горных лыжах считается февраль. В этот период достаточно снега, а количество посетителей значительно меньше, чем в дни январских праздников, которые россияне традиционно выбирают для катания.

Обратите внимание, что даты открытия и закрытия горнолыжного сезона в различных регионах России ежегодно меняются — они зависят от погодных условий

Наиболее длительные сезоны — на высокогорье на севере страны. Например, кататься в Шерегеше, как правило, можно до конца мая, в «Абзаково» (Башкирия) — до начала мая, а в Красной Поляне — до середины апреля.

Несмотря на короткий зимний сезон, горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья пользуются спросом. Так, местные комплексы зимой 2024 года вошли в топ-10 направлений для внутреннего туризма, рассказала «Ленте.ру» руководитель сервиса бронирования путешествий «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова.

В регионе достаточно мест, которые подойдут для спортсменов любого уровня. «Большинство комплексов Москвы и Подмосковья используют системы искусственного оснежения, оснащены необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха и досуга. Кроме того, почти на всех представлены трассы как для профессионалов, так и для начинающих лыжников. Подходящие условия для катания есть и для любителей сноуборда», — отметила эксперт.

Топ-3 горнолыжных курорта Москвы

«Воробьевы горы»

Где находится: метро «Воробьевы горы»

Кому подойдет: новичкам и профессионалам

Контакты: +7 (925) 925-59-59, school@srkvg.ru

Ски-пасс: для взрослых от 990 рублей в будние дни, от 2100 рублей в выходные; 2000 рублей — суточный безлимит в будни, 3500 рублей — в выходные

«Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" — один из самых популярных на территории Москвы. Не так давно здесь провели реконструкцию», — рассказала Ксения Андрианкова. На трассах в «Воробьевых горах» проходят крупные соревнования, тренируются профессиональные спортсмены и наслаждаются катанием любители.

Сейчас на курорте открыты три основных и одна учебная трасса. Длина основного маршрута составляет 320 метров, а перепад высот на склоне достигает 45 метров. Именно здесь и тренируются профессиональные спортсмены, поэтому трасса, по словам Андрианковой, вряд ли подойдет новичкам.

А вот начинающим лыжникам и тем, кто катается на среднем уровне сложности, придутся по вкусу учебная трасса, второй и третий склоны.

Стоимость разовых ски-пассов для взрослых зависит от времени суток и дня недели. В будние дни до 16:00 ски-пасс стоит 990 рублей, после 16:00 — 1600. В выходные — 2700 и 2100 рублей соответственно. Также можно приобрести безлимитный ски-пасс на день+вечер.

Есть отдельные тарифы для детей от 7 до 14 лет. Дети до 7 лет катаются бесплатно, но в сопровождении взрослого, у которого должен быть ски-пасс.

Пенсионеры до 75 лет и студенты-очники катаются по льготному тарифу. Пожилым людям старше 75 лет ски-пасс предоставляется бесплатно.

Стоимость ски-пасса на «Воробьевых горах» на весь день в сезоне 2025-2026

Тариф Цена (в рублях)

Взрослый (будние дни) 2000

Взрослый (выходные дни) 3500

Детский (будние дни) 1400

Детский (выходные дни) 2500

На «Воробьевых горах» можно научиться кататься с нуля — для этого оборудована стометровая учебная трасса, доступ на которую возможен только с инструктором. Кроме того, на территории комплекса работает детская школа горных лыж и сноуборда.

Также на территории есть отдельная зона для тюбинга и музей оптических иллюзий.

«Кант»

Где находится: метро «Нагорная»

Кому подойдет: новичкам и профессионалам

Контакты: +7 (495) 669-78-49, info@kant-sport.ru

Ски-пасс: 49 990 рублей — безлимит на весь сезон

Это самый большой горнолыжный комплекс в Москве — он находится в пешей доступности от станции метро «Нагорная». Общая протяженность трасс в «Канте» составляет около 3,5 километра — всего комплекс включает 20 склонов с искусственным оснежением, 12 из которых доступны для свободного катания по ски-пассу.

Ски-пасс действует на все подъемники в дневное и вечернее время. Стоимость карточки ски-пасса составляет 250 рублей. За 2000 рублей можно приобрести абонемент максимум на 23 подъема, за 5000 рублей — на 62. Есть и опция полного безлимита на весь зимний сезон.

Для детей до 12 лет, пенсионеров, многодетных семей, студентов ски-пассы предоставляются со скидками. Для пенсионеров старше 70 лет подъемы бесплатные.

В «Канте» действует система баллов. Вы пополняете ски-пасс, и за каждый подъем с него списывают баллы. Цена различается в будни и выходные, до 17:00 и после

Стоимость ски-пасса в «Канте» в зимнем сезоне 2025-2026

Количество подъемов Цена (в рублях)

до 23 2000

до 62 5000

до 122 9000

до 182 12 000

Безлимит 49 990

Стоимость подъема на «Канте» в баллах:

будни до 17:00 — 95 баллов;

будни после 17:00 — 125 баллов;

выходные и праздники — 185 баллов;

воскресенье после 16:00 — 150 баллов.

Помимо горнолыжных активностей, посетители «Канта» могут попробовать тюбинг, скалодром и веревочный парк, здесь есть детская комната, игровые площадки и магазин спортивных товаров.

«Лата Трэк»

Где находится: метро «Крылатское»

Кому подойдет: начинающим и любителям

Контакты: +7 (495) 780-22-77, info@spusk.ru

Ски-пасс: один подъем в будние дни — от 90 рублей, в выходные — от 150 рублей, есть сезонные абонементы на разные суммы

Многофункциональный спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк» в Крылатском занимает внушительную площадь в 145 гектаров. Здесь есть трассы, которые подойдут как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для профессионалов. Длина трасс варьируется от 150 до 450 метров, максимальный перепад высот составляет 63 метра.

Всего в комплексе есть шесть склонов, оборудованных бугельными подъемниками. Склон «Сноупарк» оснащен учебными трамплинами и трубами для скольжения.

С верхних точек склонов на «Лата Трэк» открывается панорамный вид на столичные высотки, в том числе на «Москва-Сити»

На территории «Лата Трэк» работают горнолыжные школы для посетителей всех возрастов и уровня подготовки: на курорте можно не только научиться кататься, но и отточить навыки. Здесь также можно взять на прокат все необходимое снаряжение.

Стоимость разового подъема для взрослого начинается от 90 рублей в будни и от 150 — в выходные. Для пенсионеров действуют скидки. Кроме того, можно купить абонемент на определенную сумму: разовый подъем по нему будет дешевле.

Стоимость ски-пасса в «Лата Трэке» в сезоне 2025-2026

Тариф

Минимальная сумма пополнения (в рублях)

Стоимость одного подъема (в рублях)

Любитель 150 90 — будние дни до 16:00, 130 — после 16:00, 190 — выходные до 19:00, 150 — после 19:00

Детский, до 12 лет 5000 50 — будние дни до 16:00, 90 — после 16:00, 130 — выходные до 19:00, 110 — после 19:00

Спортсмен 20 000 50 — будние дни до 16:00, 100 — после 16:00, 190 — выходные до 19:00, 150 — после 19:00

VIP 35 000 50 — будние дни до 16:00, 100 — после 16:00, 150 — выходные до 19:00, 110 — после 19:00

Топ-5 горнолыжных комплексов Подмосковья

«Сорочаны»

Где находится: Дмитровский городской округ, деревня Курово (49 километров от МКАД)

Кому подойдет: новичкам и профессионалам, семьям с детьми

Контакты: +7 (495) 788-85-44, mail@sorochany.ru

Ски-пасс: 185 рублей в будни, от 320 рублей в выходные

Один из самых крупных и популярных горнолыжных курортов Подмосковья «Сорочаны» расположен примерно в часе езды на машине от Москвы.

В «Сорочанах» функционируют 11 трасс разного уровня сложности — от «зеленых» до «синих».

90 метров составляет максимальный перепад высот на трассах в «Сорочанах»

Для детей оборудованы специальные подъемники и игровая комната. Кроме того, в «Сорочанах» есть трасса для тюбинга (с подъемником), работают открытый каток и теннисный корт.

Стоимость разового подъема в будние дни составляет 185 рублей, в выходные — от 320 рублей. Можно также оформить пополняемый ски-пасс — в зависимости от тарифа, его стоимость варьируется от 4200 до 10 000 рублей.Для детей 5-12 лет и гостей старше 65 лет есть тарифы по сниженной стоимости. Сама карта ски-пасса в «Сорочанах» стоит 50 рублей.

Стоимость ски-пасса в «Сорочанах» в сезон 2025-2026

«Степаново»

Где находится: Яхрома, Московская область, 56 километров от МКАД

Кому подойдет: новичкам и профессионалам, любителям экстремального катания

Контакты: +7 (495) 161-61-30, info@volen.ru

Ски-пасс: от 149 рублей за разовый подъем в будни, от 249 — в выходные; 2990 — суточный безлимит в будни, 4900 — в выходные

Парк «Степаново» расположен примерно в полутора часах езды из центра Москвы на автомобиле. Кроме того, сюда можно добраться на электричке: доехать до станции Яхрома и пересесть на шаттл до курорта.

Часть трасс в «Степаново» проходит через еловый лес, так что горнолыжный комплекс понравится любителям живописных видов. Длина трасс достигает одного километра, а разница высот — 110 метров.

Трассы горнолыжного комплекса «Степаново» отличаются сильными перепадами высот — за это его особенно любят экстремалы и сноубордисты Ксения Андрианкова эксперт в области туризма

Для начинающих спортсменов открыты три менее сложные по уровню маршруты. Всего здесь восемь трасс для спортсменов любого уровня — от новичков, которым требуется учебный склон, до профессионалов.

Стоимость одного подъема в парке «Степаново» — от 149 рублей в будние дни, от 249 — в выходные и праздники. Он обойдется дешевле по абонементу. Также можно оформить суточный безлимит — его стоимость составит 2990 рублей в будние дни и 4900 в выходные и праздники.

Стоимость ски-пасса в «Степаново»

Тариф

Начальный платеж (в рублях)

Стоимость одного подъема (в рублях)

Основной 185 185 — будни, от 320 — выходные и праздники

Драйв 4200 95 — будни до 19 часов, 105 — после 19 часов, от 280 — выходные и праздники

Слалом 7200 85 — будние до 19 часов, 95 — после 19 часов, от 240 — выходные и праздники

Фристайл 10 000 75 — будние до 19 часов, 80 — после 19 часов, от 200 — выходные и праздник

«Волен»

Где находится: деревня Животино, Дмитровский городской округ (48 километров от МКАД)

Кому подойдет: новичкам, профессионалам и тем, кто только начинает обучение Контакты: +7 (495) 161-61-30, info@volen.ru

Ски-пасс: 119 рублей за разовый подъем в будни, 189 — в выходные; суточный безлимит в будни — 1990, в выходные — 3490

Спортивный парк «Волен» расположен в непосредственной близости от «Степаново», у комплексов единый сайт и система бронирования. Кроме того, можно приобрести единый ски-пасс и кататься по трассам сразу двух курортов. Между локациями курсирует бесплатный автобус

Однако «Волен» уступает «Степаново» по сложности маршрутов и живописности трасс, но побеждает по их количеству — здесь ест 15 горнолыжных склонов длиной до 400 метров.

В парке «Волен» оборудованы трассы четырех уровней сложности: зеленые — для новичков, синие — низкого уровня сложности, красные — для опытных и самые сложные — черные. Начинающие спортсмены могут оттачивать навыки на трех учебных трассах.

На территории комплекса, в небольшом удалении от трасс, расположены домики-шале, которые можно арендовать. Например, однокомнатное четырехместное шале стоит от 10 100 рублей в сутки.

Стоимость разового подъема — 119 рублей в будние дни, от 189 рублей в выходные и праздники. Гости курорта также могут приобрести безлимитный суточный абонемент — его стоимость составляет 1990 рублей в будни и от 3490 рублей в выходные.

Стоимость ски-пасса в «Волене»

Тариф

Минимальная сумма пополнения (в рублях)

Стоимость одного подъема (в рублях)

Один за всех 9900 69 — будни, от 129 — выходные и праздники

Мастер 6990 79 — будни, от 149 — выходные и праздники

Спринтер 3990 89 — будни, от 169 — выходные и праздники

«Лисья гора»

Где находится: Балашиха (семь километров от МКАД) Кому подойдет: новичкам и профессионалам, любителям красивых видов

Контакты: +7 (985) 210-09-06, lisyagora@inbox.ru, @lisya_gora (Telegram)

Ски-пасс: от 100 рублей в будни и от 160 рублей в выходные за разовый подъем

Горнолыжный комплекс «Лисья гора» находится максимально близко к Москве — расстояние от МКАД составляет всего семь километров. Это одновременно и минус курорта — в «Лисьей горе» всегда достаточно много посетителей. Кроме того, в выходные дни в «Лисьей горе» часто проходят развлекательные программы.

Ксения Андрианкова предупредила, что гости комплекса могут столкнуться со значительными очередями, это стоит учитывать при планировании поездки.

Горнолыжный комплекс «Лисья гора» любят за широкие трассы, большую зону для тюбинга — сразу три склона — и живописные лесные пейзажи Ксения Андрианкова эксперт в области туризма

В «Лисьей горе» есть два учебных склона, один детский и пять основных — уровни сложности варьируются и подойдут как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Максимальная длина трассы составляет 400 метров, а ширина — 80 метров. Склоны оборудованы бугельными подъемниками.

Разовый подъем в будни стоит 100 рублей до 18:00, 110 рублей — до 24:00. В выходные: 180 рублей до 17:00 и 160 — до 23:00. Можно купить и абонемент на весь сезон: максимальный вариант стоит 44 тысячи рублей. В эту сумму включено 3000 подъемов в будни и выходные.

По понедельникам в «Лисьей горе» можно купить безлимитный ски-пасс на три часа за 1700 рублей

Стоимость карты ски-пасса составляет 120 рублей.

Стоимость ски-пасса в «Лисьей горе»

Тариф

Минимальная сумма пополнения (в рублях)

Стоимость одного подъема (в рублях)

Мастер от 6050 90 — будние до 18 часов, 100 — будние после 18 часов, 155 — выходные и праздники до 17 часов, 150 — выходные и праздники после 17 часов

Эксперт от 7150 80 — будние до 18 часов, 95 — будние после 18 часов, 150 — выходные и праздники до 17 часов, 145 — выходные и праздники после 17 часов

Фанат от 10 000 75 — будние, 130— выходные и праздники

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Где находится: Шуколово, Московская область (40 километров от МКАД)

Кому подойдет: новичкам и профессионалам Контакты:+7 (495) 980-79-79, info@shukolovo.ru

Ски-пасс: 150 рублей за разовый подъем в будни, 250 — в выходные

Первый горнолыжный центр в Московской области, который также служит тренировочной базой сборной России по горным лыжам и сноуборду.

Всего на курорте 11 трасс, включая две учебные. Большинство трасс подходят для профессиональных спортсменов, на крутых участках можно оттачивать технику слалома. Максимальная длина трассы — 600 метров, перепад высоты на трех самых сложных маршрутах составляет 96 метров.

Развлечься в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева можно не только катанием с горы. «Здесь есть кафе и рестораны, каток, мангальные зоны и крытый развлекательный комплекс на территории», — рассказала Ксения Андрианкова.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева окружен сосновым лесом, на который открывается вид со склонов

Вдоль лесной опушки здесь проложена специальная трасса для беговых лыж. Для детей есть склон с небольшим уклоном, беби-лифт и детская комната с аниматорами.

Разовый подъем на бугельном или кресельном подъемнике стоит 150 рублей в будние дни и 250 рублей в выходные. Стоимость снижается при покупке абонемента — так, в будние дни можно приобрести безлимит на три часа за 2000 рублей.

Стоимость ски-пасса в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева

Время Цена (в рублях)

1 час 800

2 часа 1400

3 часа 2000

Где еще покататься на лыжах и сноуборде в Подмосковье