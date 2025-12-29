Туристы в Москве в новогоднюю ночь могут остаться без интернета

В новогоднюю ночь туристы в Москве могут столкнуться с отключением мобильного интернета. Такие меры, как сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, могут быть введены в качестве превентивной защиты при угрозе атак беспилотников. Парламентарий подчеркнул, что ограничения возможны, но будут ли они точно введены, неизвестно.

© tourdom.ru

При этом Андрей Свинцов выразил уверенность, что работа видеоплатформ и социальных сетей через домашний Wi-Fi замедлена не будет. По его словам, Роскомнадзор не планирует вводить блокировки или ограничения для стационарного доступа.

«Все, кто будет находиться дома со своими близкими, подключатся через Wi-Fi и никаких замедлений не почувствуют. Граждане спокойно смогут общаться, смотреть видео и поздравлять друг друга», – пояснил депутат.

Аналогичные перебои возможны и в Санкт-Петербурге, сообщил начальник отдела по вопросам антитеррористической защищенности городской администрации Александр Равин. Он связал возможные ограничения в работе мобильного интернета не только с мерами безопасности, но и с традиционной перегрузкой сетей из-за массового скопления людей в праздничную ночь. При этом, по его словам, сама мобильная связь должна оставаться работоспособной.