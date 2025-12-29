Что иностранцам нравится в России на Новый Год

Авторадио

Новый год в России - это время, когда города будто становятся декорациями. Вечером на улицах светлее, чем днём, на площадях звучит музыка, работают ярмарки и катки. Всё это создаёт то самое праздничное настроение. И, похоже, почувствовать эту атмосферу всё чаще хотим не только мы.

Что иностранцам нравится в России на Новый Год
© Global Look Press

По данным туроператоров, всё больше иностранцев выбирают Россию именно для новогодних поездок. Чаще всего приезжают гости из Китая, стран Ближнего Востока, а также туристы из Европы. Их привлекают Москва и Петербург, зимние прогулки, огни большого города - и конечно же возможность увидеть настоящую русскую зиму - ту, о которой многие слышали, но не представляли, какой она бывает на самом деле.О том, какие впечатления остаются у гостей издалека и что их удивляет больше всего, рассказал Луис из Эквадора:

"Русский Новый Год - это праздник широкой русской души. У вас на столе, оливье больше, чем песка на пляже Атакамес. А сколько я видел снегурочек - настоящая гордость".

И действительно, многие отмечают: российский Новый год - это не просто дата в календаре. Это атмосфера. Это настроение, которое чувствуется вокруг - в освещённых улицах, в людях, и конечно в том, как здесь умеют праздновать всей душой.Однако самое сильное впечатление - это то, как в России встречают праздник семьёй. Об этом рассказал Майкл из Камеруна:

"Я отмечал Новый год несколько раз в Питере. Мне очень нравится этот человеческий фактор, когда все в семье - родители, дети, внуки, правнуки - собираются в один день, 31 декабря, и отмечают этот святой праздник. Это мне очень нравится. Это клёво. Это хорошо".

Для кого-то Новый год в России - про огни и украшения. Для кого-то - про людей, тепло и традиции. А кому-то ближе сама магия ночи, ожидание боя курантов и тот самый момент, когда ровно в полночь все загадывают желания.Севара из Узбекистана вспоминает именно эту сторону праздника:

"Я пять раз праздновала Новый год в России, и мне запомнилось, как там любят именно саму новогоднюю ночь. Все ждут полночь, бой курантов, загадывают желания и сразу поздравляют друг друга. Мне нравится, что включают новогодние фильмы, накрывают стол с салатами и дарят подарки прямо ночью".

Новый год в России - это не только ночь с 31-го на 1-е. Это целая культура маленьких традиций, которые складывают настроение: любимые фильмы, рецепты, смешные ритуалы, тосты, семейные шутки, которые повторяются из года в год. Для туристов это становится отдельным открытием.Об этом рассказал Роберт из Германии:

"Мне очень нравится, как в России отмечают Новый год. Очень ярко, весело и живо. И что праздник проводят весь вечер и ночь. Никто не торопится домой. Очень нравится большой новогодний стол. Много разных салатов, как оливье или шуба. Ещё мне нравятся маленькие ритуалы - писать желание на бумажке, выпивать шампанское. В Германии такого нет. Особенно забавно, что к детям приходят Дед Мороз и Снегурочка".

Таким образом. для иностранных гостей Новый год в России - это не просто путешествие. Это тёплый и очень человечный опыт. Огни города, зима, традиции, большой стол, музыка - но главное, конечно, люди. Наше умение дарить чувство праздника через внимание и тепло. Это то, что понятно на любом языке и не требует перевода.Пусть и в этот праздничный сезон в наших городах будет больше света, улыбок и тёплых встреч. Пусть Новый год объединяет и дарит радость - и нам, и тем, кто приезжает в Россию за атмосферой праздника.