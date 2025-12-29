Что иностранцам нравится в России на Новый Год

Новый год в России - это время, когда города будто становятся декорациями. Вечером на улицах светлее, чем днём, на площадях звучит музыка, работают ярмарки и катки. Всё это создаёт то самое праздничное настроение. И, похоже, почувствовать эту атмосферу всё чаще хотим не только мы.

По данным туроператоров, всё больше иностранцев выбирают Россию именно для новогодних поездок. Чаще всего приезжают гости из Китая, стран Ближнего Востока, а также туристы из Европы. Их привлекают Москва и Петербург, зимние прогулки, огни большого города - и конечно же возможность увидеть настоящую русскую зиму - ту, о которой многие слышали, но не представляли, какой она бывает на самом деле.О том, какие впечатления остаются у гостей издалека и что их удивляет больше всего, рассказал Луис из Эквадора:

"Русский Новый Год - это праздник широкой русской души. У вас на столе, оливье больше, чем песка на пляже Атакамес. А сколько я видел снегурочек - настоящая гордость".

И действительно, многие отмечают: российский Новый год - это не просто дата в календаре. Это атмосфера. Это настроение, которое чувствуется вокруг - в освещённых улицах, в людях, и конечно в том, как здесь умеют праздновать всей душой.Однако самое сильное впечатление - это то, как в России встречают праздник семьёй. Об этом рассказал Майкл из Камеруна:

"Я отмечал Новый год несколько раз в Питере. Мне очень нравится этот человеческий фактор, когда все в семье - родители, дети, внуки, правнуки - собираются в один день, 31 декабря, и отмечают этот святой праздник. Это мне очень нравится. Это клёво. Это хорошо".

Для кого-то Новый год в России - про огни и украшения. Для кого-то - про людей, тепло и традиции. А кому-то ближе сама магия ночи, ожидание боя курантов и тот самый момент, когда ровно в полночь все загадывают желания.Севара из Узбекистана вспоминает именно эту сторону праздника:

"Я пять раз праздновала Новый год в России, и мне запомнилось, как там любят именно саму новогоднюю ночь. Все ждут полночь, бой курантов, загадывают желания и сразу поздравляют друг друга. Мне нравится, что включают новогодние фильмы, накрывают стол с салатами и дарят подарки прямо ночью".

Новый год в России - это не только ночь с 31-го на 1-е. Это целая культура маленьких традиций, которые складывают настроение: любимые фильмы, рецепты, смешные ритуалы, тосты, семейные шутки, которые повторяются из года в год. Для туристов это становится отдельным открытием.Об этом рассказал Роберт из Германии:

"Мне очень нравится, как в России отмечают Новый год. Очень ярко, весело и живо. И что праздник проводят весь вечер и ночь. Никто не торопится домой. Очень нравится большой новогодний стол. Много разных салатов, как оливье или шуба. Ещё мне нравятся маленькие ритуалы - писать желание на бумажке, выпивать шампанское. В Германии такого нет. Особенно забавно, что к детям приходят Дед Мороз и Снегурочка".

Таким образом. для иностранных гостей Новый год в России - это не просто путешествие. Это тёплый и очень человечный опыт. Огни города, зима, традиции, большой стол, музыка - но главное, конечно, люди. Наше умение дарить чувство праздника через внимание и тепло. Это то, что понятно на любом языке и не требует перевода.Пусть и в этот праздничный сезон в наших городах будет больше света, улыбок и тёплых встреч. Пусть Новый год объединяет и дарит радость - и нам, и тем, кто приезжает в Россию за атмосферой праздника.