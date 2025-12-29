Турпоток в Севастополь в 2025 году вырос в два раза

Число туристов, посетивших город Севастополь в 2025 году, составляет около 500 тыс. человек, что вдвое превышает показатель 2024 года, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия-24".

Для Севастополя, который находится в крайней точке Крымского полуострова и граничит только с Республикой Крым, помимо числа туристов важно и количество тех, кто приезжает в город на экскурсии, проживая при этом на других крымских курортах. Традиционно показатели различаются кратно.

"В этом году у нас около 500 тыс. туристов - это те, кто приехал и остановился хотя бы на одну ночь в Севастополе. И около 5 млн за год экскурсантов - тех, кто приехал в город провести день, посетить музеи. Показатель в два раза больше, чем в 2024 году", - сказал Развожаев.

Он добавил, что при этом 2024 год был нетипичным по показателям турпотока, в том числе из-за атаки ВСУ ракетами ATACMS пляжа "Учкуевка", в результате которой более 150 человек пострадали, а двое детей и двое взрослых погибли - это привело к оттоку отдыхающих. "Если сравнивать с 2024, то [показатель турпотока] больше, чем в два раза. А если сравнивать с обычным, нормальным или, например, довоенным годом, то это примерно минус 15% сезон к сезону. Поэтому этот [год] мы заканчиваем в туристическом плане хорошо", - отметил губернатор.

По данным на ноябрь 2024 года, Севастополь за прошлый год посетили 244,1 тыс. туристов, число экскурсантов достигало 1,14 млн посещений.

Трагедия в Учкуевке произошла в Севастополе 23 июня 2024 года, когда во время обстрела города ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями упали на популярные пляж "Учкуевка" и одноименный парк в Севастополе, более 150 человек пострадали, четверо погибли.