Бургеры в аэропорту Краснодара привели туриста в негодование

Вокруг аэропорта Краснодара разгорелся небольшой кулинарный скандал. Местный риелтор Александр Кравченко, вылетавший с семьей в отпуск, решил пообедать в чистой зоне и оказался в шоке от цен в общепите Пашковского. Несколько гамбургеров обошлись мужчине почти в 10 тыс. руб. Об этом он рассказал в соцсетях.

© Соцсети

По его словам, за все свои многочисленные перелеты он никогда не сталкивался со столь высокими ценами даже в московских аэропортах, где посидеть семьей перед рейсом традиционно обходится дешевле.

«У меня в голове диссонанс. Видимо, у краснодарцев денег сильно больше, чем у москвичей и любых других жителей наших регионов, вместе взятых. По-другому эту дикость я объяснить не могу», – написал пассажир.

Александр уточнил, что за 9700 руб. он получил два бургера, картофель фри, сырные палочки, наггетсы, в 860 руб. обошелся чай. При этом столь высокая стоимость не соответствовала качеству блюд, что турист продемонстрировал на опубликованных фотографиях.

Также он обратил внимание на проблему выбора: после досмотра в чистой зоне терминала работает всего два заведения общепита, где скапливаются длинные очереди из-за отсутствия альтернатив.

«Короче, я негодую», – заключил автор поста.

Отметим, что в аэропорту Краснодара эту ситуацию никак не отреагировали. А вот в комментариях к посту многие жители города оказались солидарны с Александром. Они отметили, что выбор заведений в воздушной гавани действительно невелик, а цены шокируют.