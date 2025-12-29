Чего ждать туристам от российских и иностранных авиакомпаний в 2026 году?

Редакция TourDom.ru продолжает серию прогнозов на 2026 год. Сегодня дадим слово авиаэкспертам – исполнительному директору агентства «Авиапорт» Олегу Пантелееву и главному редактору портала Avia.ru Роману Гусарову.

Первым делом – самолеты

С дефицитом флота ситуация в 2026 году выправляться не начнет. Стоит ждать только первых ласточек – серийных, полностью импортозамещенных самолетов. Если они успешно пройдут все оставшиеся процедуры и стартуют поставки перевозчикам, то это станет надеждой на изменение ситуации в 2027–2028 годах – как минимум можно будет компенсировать потери части иностранных самолетов, которые выбыли, выработав свой ресурс.

«По темпам выбытия флота мы сильно отстаем от прогнозов, которые озвучивались после введения санкций. Мало кто мог себе представить, что наши инженерно-технические службы смогут обеспечить поддержание на крыле этого парка. Но это произошло. Правда, за обход санкций пришлось заплатить рублем: запчасти для наших компаний стали сильно дороже», – говорит Олег Пантелеев.

«Отечественные самолеты нам обещают в следующем году, но это только начало поставок. Вероятность завершения испытаний в 2026-м уже достаточно высока. В лучшем случае единицы, только первые серийные самолеты. Поэтому серьезно они на динамику авиаперевозок в 2026 году не повлияют. На самом деле это действительно самое ожидаемое, что сейчас авиакомпаниям не хватает. Понятно, что есть там миллион всякого рода проблем и желаний. Но первые поставки МС-21, “Суперджета”, Ил-114 – это топ-3 желанных событий 2026 года», – считает Роман Гусаров.

Еще один нюанс, который важен для сохранения флота на сегодняшнем уровне, но тут сюрпризов не ждут, – продление решений правительства по флоту с двойной регистрацией, который находится в лизинге у иностранных компаний. Пролонгация уже предложена, и правительство, полагают эксперты, просто автоматически продлит его без каких бы то ни было серьезных корректировок. А это судьба порядка 200 самолетов.

Российские перевозчики идут на снижение

Перевозки российских авиакомпаний продолжат свое падение. «В 2023–2024 годах был рост, но в нынешнем уже уперлись в потолок и стали уходить в минус. Пусть небольшой, но все же, потому что не может авиация быть долго без самолетов», – объясняет Роман Гусаров.

В этом году снижение ожидается на уровне 3% к 2024 году.

«Самолеты, все какие есть, летают с очень высокой загрузкой и очень интенсивно, но все равно минус. Пассажиропоток уменьшился ровно на столько, на сколько сократился флот из-за своего естественного выбытия. В остальном он последние годы достаточно стабилен. В следующем году сокращение будет примерно таким же», – считает Роман Гусаров.

Иностранные авиакомпании не снизят обороты

А вот у иностранных перевозчиков продолжится рост. На текущий момент они занимают примерно 1/6 от всех пассажирских перевозок.

«В этом году добавили около 3 млн пассажиров к прошлогодним 19. То есть порядка 15%. В 2026-м стоит ждать увеличения ориентировочно на столько же в абсолютных цифрах. Объемы, которые снижаются у отечественных авиакомпаний, просто перетекают к зарубежным», – уверен Роман Гусаров.

Несмотря на то что «ковры» в российских аэропортах приносят немало сложностей и нарушают всю логистику, они не повлияют на решения зарубежных перевозчиков увеличивать количество рейсов

«“Ковры” неприятны для всех. Иностранные перевозчики, те же турки, могут ворчать, что угодно делать, но все равно летают, потому что для них это высокомаржинальные маршруты. Выставляют очень приличную цену, так как понимают: Стамбул один из основных транзитных узлов и, конечно же, ни из-за каких “ковров” от него не откажутся. Это им безумно выгодно», – объясняет Роман Гусаров.

Международные перевозки продолжат расти

Сейчас основной рост приходится на международные перевозки, и они продолжат расти. Положительная динамика во многом была продиктована отложенным спросом, объясняют эксперты: «Был ковид, потом санкции. Много направлений были сначала ограничены, а затем постепенно начали возвращаться. Сейчас уже в немалое количество стран мы летаем и к нам летают иностранные авиакомпании. Дополнительным стимулом для роста станут безвизовые режимы, которые вводятся с Китаем, Саудовской Аравией и так далее», – говорит Роман Гусаров.

Помогает росту международных перевозок и покупательная способность, обусловленная благоприятными макроэкономическими обстоятельствами: «Пока мы видим, что крепкий рубль стимулирует спрос на международные полеты, и тут наших пассажиров зачастую “забирают” иностранные авиакомпании. Но если рубль вернется к прогнозным показателям и курс будет ближе к 95 руб./доллар, то ситуация может измениться», – полагает Олег Пантелеев.

Что будет с южными аэропортами?

Возобновление работы южных аэропортов еще одна обсуждаемая тема. В 2025 году были открыты Геленджик и Краснодар. Сейчас уже несколько месяцев идут разговоры про скорое возвращение к полетам в Ростове-на-Дону. Стоит ли ждать его или других воздушных гаваней?

«Полеты в Симферополь до прекращения боевых действий открывать опасно, в Ростов-на-Дону – тоже, они слишком близки к зоне, где идут бои и могут применяться средства ПВО. Анапа сейчас не особо востребована из-за экологических проблем, возникших ранее из-за кораблекрушения. Воронеж, возможно, и стоило бы открыть, но до линии боевого соприкосновения там ближе, чем от аэропорта Краснодара до границы. В других городах, даже если их открыть, это особо не поменяет ситуацию – там нет массового спроса, а наземный транспорт работает хорошо. Но в целом это вопрос не к авиаторам, а к военным и политикам. Сейчас, когда много говорят о возможном завершении боевых действий на Украине, кажется более рациональным подождать, пока можно будет разом открыть все ранее закрытые аэропорты», – говорит Олег Пантелеев.

Что будет с ценами на авиабилеты в 2026 году?

В 2025 году подсчеты сразу нескольких агрегаторов показали, что цены на авиабилеты выросли не выше инфляции. Изменений этой динамики не предвидится:

«Если исходить из того, что все останется как сейчас относительно внешних обстоятельств, курса валюты, то показатели в 2026 году стоит ждать такие же, как и в этом году. То есть это рост цен примерно на уровне инфляции. Есть еще одна инновация, которая может повлиять, – новый инфраструктурный сбор. Если, как нам пообещали, в среднем увеличение стоимости будет 150 руб., то это будет незаметным на фоне всего остального, потому что в любом случае все аэропортовые сборы индексируются ежегодно, топливо дорожает и так далее», – считает Роман Гусаров.

Появятся новые маршруты и авиакомпании?

Если посмотреть новости за последние пару месяцев, то кто только не говорил про возобновление прямого авиасообщение с Россией. И Малайзия, и Мексика, и Бразилия, да чуть ли не Япония с Южной Кореей. Что из этого слухи и лишь дипломатические мечты, а что реальность, крайне сложно разобраться. Хотя бы чего-то стоит ожидать в направлении в ближайший год или нет?

«Многие хотят, но, понятное дело, все же смотрят на развитии глобальной геополитики, в первую очередь на США. В случае изменений там они могут сделать разворот на 180 градусов. Многие хотят вернуться на рынок, хотят летать транзитом над нашей страной – это очень выгодно. Если динамика с точки зрения взаимоотношений Москвы и Вашингтона останется положительной, как сейчас, соответственно, и шансы на то, что кто-то начнет возвращаться, будут выше. Но это дело не авиакомпаний – надо снимать санкции. Ведь не может Япония просто так взять и полететь к нам. Нужны еще как минимум решения в отношении российских банков и взаиморасчетов пересмотреть», – напоминает Гусаров.

Российские авиаперевозчики смогут летать на большее число зарубежных курортов?

Дальнемагистральный флот составляет наименьшую долю во всем российском авиапарке, отчего достаточно ограничено количество рейсов на популярные зарубежные курорты. Есть ли еще резерв для роста? Например, можно ли переключить часть бортов с внутренних рейсов на международные перевозки?

«Тут вопрос не может решаться в отрыве от государственной политики. Если у нас есть задача обеспечить связанность территорий РФ и транспортную доступность внутри страны, то флот должен концентрироваться на внутрироссийских направлениях. А недостаток провозных емкостей на международных линиях можно компенсировать код-шеринговыми соглашениями с иностранными авиакомпаниями, при которых российские перевозчики получают блоки мест на рейсах, обслуживаемых иностранцами. Если же наращивать международные перевозки исходя из сегодняшнего собственного флота, то это может пойти в ущерб внутренним линиям», – объясняет Олег Пантелеев.

Есть ли смысл поднимать в воздух, например, Boeing 747 «России», которые последние годы в большей степени стояли на бетоне и использовались в прошлом году лишь на отдельных рейсах:

«Эксплуатация возрастной техники упирается в экономическую целесообразность. Да, на отдельных направлениях в период максимального спроса эти самолеты могут по-прежнему приносить деньги. Но ситуация с провозными емкостями не настолько драматична, чтобы эти машины считать последней надеждой наших авиакомпаний», – добавил эксперт.

