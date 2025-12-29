Поездки по России дорожают быстрее, чем туры за границу

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России» по итогам 11 месяцев 2025 года. Двухсотстраничный документ изобилует цифрами: цены, зарплаты, объемы производства, финансовые показатели компаний и многое другое. Мы нашли там интересную информацию и о показателях туркомпаний, гостиниц и санаториев.

© tourdom.ru

Цены на отдых

Например, по данным Росстата, цены на размещение в гостиницах в России, а значит, и на внутренний туризм выросли более чем на 9%. Российские санатории в январе – ноябре 2025 стали дороже на 11% – больше, чем официальный уровень инфляции: по данным того же Росстата, потребительские цены в России выросли на 5,58%, а в годовом выражении инфляция в стране составила 5,66%. Интересно, что зарубежный туризм подорожал не так сильно – на 4,6%.

Финансы туркомпаний и гостиниц

Обобщенные данные (включая туристические услуги, гостиничный и санаторно-курортный бизнес) показывают, что почти 2/3 организаций работают с прибылью.

Если верить Росстату, то чистая прибыль компаний, которые оказывают туристические услуги за отчетный период, составила 4 млрд руб. и выросла на 20% по сравнению с прошлогодним. Объем туруслуг увеличился на 5,3%. При этом российские гостиницы стали зарабатывать меньше: их прибыль сократилась на 25% (до 31,7 млрд), несмотря на рост объема услуг на 5,4%. В абсолютныхПо санаторно-курортным организациям у Росстата нет данных о прибыли, объем оказанных услуг остался примерно на уровне прошлого года (+0,4%).В рублевом эквиваленте есть статистика только за ноябрь. Объем туристических услуг составил в этом месяце 34,6 млрд – на 9% больше, чем в ноябре прошлого года. Услуги гостиниц увеличились на 2,8% (43,6 млрд), а у санаторно-курортных организаций сократились на 2% (19,3 млрд).При сопоставлении этих цифр еще надо учитывать разницу в методологии расчетов. Например, прибыль Росстат считает по классификации «деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», а продажи – для «туристических услуг» в целом. Звучит похоже, но релеватность данных вызывает сомнения.

Начало и конец года – самые сложные

Оценка ситуации со стороны самих предпринимателей не столь позитивна. В докладе приведены данные о «деловом климате», которые основаны на ежеквартальном анкетировании компаний туристической отрасли. В первом квартале 2025-го отрицательных оценок было на 13% больше, чем положительных. Во втором и третьем кварталах индекс держался в «плюсовой зоне», а к концу года пошел вниз и упал ниже нуля. Иными словами, начало и конец года остаются самыми сложными как для турбизнеса, так и для гостиниц. Спад спроса в эти периоды предприниматели пытаются компенсировать продажами по более высоким ценам в разгар туристического сезона.