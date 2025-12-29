Задержки с вылетом в аэропорту Сочи составили почти 15 часов

Обещанная синоптиками непогода в воскресенье вечером обрушилась на Сочи. Она принесла ветер и снег с дождем, что отразилось на работе аэропорта города-курорта.

Минувшей ночью восемь воздушных судов уходили на запасной аэродром. Улучшения погоды воздушные суда ждали в Грозном и Минводах.

По состоянию на 10:00 самая большая задержка на вылет составляла почти 15 часов. Отправки ЕО-2014 авиакомпании «Икар» в Москву пассажиры ждут с 20:10 воскресенья. Новое время – 11:00. Более 10 часов отставание рейса U6-306 «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. У них же на 5 часов опаздывает рейс в Москву, на 4 – в Дубай. На 7 часов позже улетит в Шереметьево SU1129 «Аэрофлота».

Все эти рейсы задержаны из-за позднего прибытия бортов. Также серьезное отставание на прилет у «Азимута» – А4-5038 из Пензы будет позже на 7 часов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, на текущий момент работа идет в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия. Но непогода сохранится в Сочи еще несколько дней.

