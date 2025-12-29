Как россияне будут путешествовать в ночь на Новый год

Больше всего туристов приедут в Москву на новогодние праздники из Калининграда, Сочи и Санкт-Петербурга. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"В основном празднично украшенную столицу хотят посмотреть путешественники из Калининграда (8,5% бронирований оформлено из самого западного региона России), Сочи (7,3%), Санкт-Петербурга (7,0%), Махачкалы (6,3%) и Минеральных Вод (5,3%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, большинство гостей едут в Москву из других российских городов: 71% заказов сделаны клиентами из России, а остальные приходятся на иностранцев. Иностранные гости приедут в столицу в основном из Казахстана (19%), Армении (18%), Турции (10%), Грузии (7%) и Узбекистана (6%).

Средняя стоимость номера в отелях, которые бронируют в Москве на период новогодних праздников, составляет 13 тыс. рублей в сутки. Чаще всего гости города выбирают четырехзвездочные гостиницы (на них приходится 35% заказов). Чуть менее популярны отели категории "три звезды" - 28%. На третьем месте пятизвездочные гостиницы (17% бронирований), сообщили в компании.