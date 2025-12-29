Как Якутия планирует использовать морозы и вечную мерзлоту для развития

Морозы и вечная мерзлота, известные далеко за пределами как республики, так и страны, – это не просто визитная карточка Якутии, а мощный бренд для развития экономики. Он уже привлекает туристов-экстремалов, а в будущем станет основой для научных и технологических проектов, от создания криохранилищ семян до энергоэффективных дата-центров: холод становится ключевым ресурсом для научных и технологических проектов. О том, как суровый климат может работать на будущее Якутии, в ходе пресс-конференции рассказал глава региона Айсен Николаев.

Туризм

«После прямой линии нашего президента слово «Ыччууу» (в переводе с якутского «холодно») уже знает весь мир. Безусловно, якутские морозы – это наш бренд. Что бы ни говорили, Якутия – это самое холодное место в мире, где живет человек. Морозов в мире становится все меньше, глобальное потепление – это уже реальность, которую мы наблюдаем. Например, в центральной части России до сих пор нет нормального снежного покрова. И наш холод с точки зрения практического применения, считаю, находит наиболее четкое и ясное применение в экстремальном туризме.

В целом по работе, по привлечению туристов нам предстоит сделать очень многое: выстроить эффективную работу, вовлечь наших предпринимателей. У нас есть множество интересных объектов, которыми мы пока мало занимаемся в рамках туризма. Та же знаменитая шахта Шергина – ее восстановление и создание вокруг нее в районе Старого города полноценного туристического кластера я считаю отличной идеей. Такой проект ничем не уступает, например, «Царству вечной мерзлоты», одной из визитных карточек Якутии.

Кроме того, экстремальными морозами широко известны Оймяконский и Верхоянский районы. И там необходимо развитие транспортной доступности и инфраструктуры: от гостиниц до интересных туристических мест, чтобы мы могли привозить туда туристов массово».

Наука

«Что касается научных разработок, то у нас запланировано к созданию криохранилище семян, потому что в условиях наших холодов их хранить гораздо лучше, чем в искусственно создаваемых. Об этом говорят все ученые, но задача по выбору места и реализации такого проекта уже лежит на федеральных научных институтах.

Помимо этого, благодаря нашей вечной мерзлоте сохранились останки мамонтов и был создан Музей мамонта. Мы должны максимально использовать этот бренд как в научных, так и в туристических целях».

Дата-центры (ЦОД)

«Есть хорошая идея, что за счет нашего естественного холода можно отводить то тепло, которое в них вырабатывается. Однако холод одновременно играет и достаточно серьезную негативную роль, влияя на работу самих дата-центров. Но в любом случае их строительство на нашей территории – это уже не будущий, а сегодняшний проект, и мы его уже начинаем реализовывать».