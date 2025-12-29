Как много россиян планируют путешествия в 2026 году

Почти каждый второй россиянин (47%) собирается путешествовать в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные проведенного опроса страховой компании "Сберстрахование" и медиахолдинга "Rambler&Co" (есть в распоряжении ТАСС).

Так, по данным опроса, 68% респондентов планируют совершить 1-2 поездки за год, 21% опрошенных собираются отправиться на небольшие выезды раз в несколько месяцев, 11% граждан намерены посещать новые места ежемесячно.

Эксперты выяснили, что 47% опрошенных выбирают внутренний туризм и хотят посмотреть красоты России. При этом каждый четвертый (28%) мечтает о море за границей - в Египте, Турции или ОАЭ. Также, 17% респондентов собираются посетить Азию и отправится в Китай или Японию, а 8% опрошенных планируют отправится в Европу.

Опрос показал, что 72% россиян предпочитают отдых с семьей.

"Реже люди ездят одни (18%), с друзьями (9%) или в составе туристических групп (1%)", - говорится в материалах.

При этом для 42% опрошенных новые впечатления являются основной целью в поездке. Расслабление и отдых важны для 34% респондентов, безопасность и комфорт для 16% граждан , а цена тура беспокоит 8% опрошенных.

В опросе приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей в период с 18 по 23 декабря 2025 г.