Заглянуть в кабинет вождя: что хранит дача Сталина в Сочи

От ворот санатория «Зеленая роща» в Сочи вверх ведут дорожки. Через десять минут между деревьев появляется зеленое здание, утопающее в зелени — дача Сталина. Внутри создается ощущение, что все сохранилось неприкосновенным с середины прошлого века.

© ГлагоL

Добраться сюда просто: по Курортному проспекту до остановки «санаторий Зеленая роща». От калитки санатория к даче ведут указатели. Сам дом, выкрашенный в хромово-зеленый цвет, стоит на высоте около 160 метров. Здесь всегда чувствуется легкий ветерок: смесь морского и горного воздуха, отмечает автор канала Travelstar_ushka.

Входной билет стоит 800 рублей. Рядом с главным зданием есть фотозона, где предлагают сделать фото с табличкой «Слава Сталину!» и пионерским галстуком. Осмотр начинается с первого этажа. Парадные двери с оригинальными ручками и замками ведут в прихожую с деревянными панелями. Здесь находятся комнаты охраны, начальника охраны и комната дочери вождя, Светланы Аллилуевой. В них довольно простая, почти спартанская обстановка.

Особый интерес представляет комната отдыха с подлинными шахматами Сталина. Стол для игры высокий: играть приходилось стоя, так как сидеть ему было тяжело. Фигуры крупные, деревянные. Здесь же стоит патефон. Из этой комнаты можно пройти в помещение, где при Сталине была деревянная купель с морской водой, а позже устроили бассейн.

Главный кабинет строгий и деловой. За письменным столом стоит письменный прибор с морским декором и восковая фигура вождя, подаренная Мао Цзэдуном. Из кабинета есть выход на террасу, с которой при Сталине открывался вид на море.

На второй этаж ведет лестница с низкими ступенями, специально построенная под рост Сталина. В большом зале с арочным потолком для акустики проходили совещания. Из этой комнаты есть выходы на две террасы.

Также на втором этаже можно увидеть небольшую комнату сына вождя, Василия, с террасой, отделанной оригинальной цветной штукатуркой, и скромную спальню Сталина с узкой кроватью. В соседней комнате он читал и принимал гостей.

В одном из помещений второго этажа сейчас устроен «музей чая» с дегустацией краснодарского чая. Именно Сталин когда-то распорядился заложить первые чайные плантации на юге России.

В отдельном крыле первого этажа расположены кинозал и бильярдная. В кинозале стоит восковая фигура Сталина в кресле. Здесь он первым смотрел новые фильмы, прежде чем решить, выпускать их в прокат или нет. Любимыми артистами вождя были Любовь Орлова и Чарли Чаплин.

