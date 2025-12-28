Туристы пострадали от «португальских корабликов» на Кубе

Несколько туристов пострадали от опасных медуз на Кубе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, около берега Sol Palmeras в Варадеро после шторма минимум трое туристов из России пострадали от медуз «португальский кораблик».

Некоторые люди голыми ногами пытаются дотолкать их до воды и получают травмы, которые приводят к зуду и разъедающим ожогам, отмечается в материале. Один из пострадавших как раз в результате таких действий и получил травму. Двое других получили травмы во время купания.

Уточняется, что местные спасатели закапывают медуз в песок, чтобы отдыхающие не трогали их.

