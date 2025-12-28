Интересные направления для зимнего путешествия по России

Длинные январские выходные — подходящее время, чтобы отправиться в путешествие по России. RT собрал самые интересные направления для зимнего туризма — от Великого Устюга и Териберки до Сочи и Карелии. Зимний отдых может включать как спортивную активность — катание на горных лыжах или на собачьих упряжках, — так и спокойные прогулки с осмотром природных или архитектурных красот. Например, такой формат развлечений предлагают путешественникам Пинежский заповедник в Архангельской области и Карелия.

© РИА Новости

Вологда и Вологодская область

Великий Устюг в Вологодской области по праву считается одним из главных новогодних направлений для туризма в России. Именно здесь в 1999 году была открыта официальная резиденция Деда Мороза, которая до сих пор служит важным центром притяжения туристов. В течение года дети и взрослые пишут Деду Морозу письма, резиденция прославилась даже за пределами России. Так, в 2006 году Дед Мороз получил письмо из Китая, написанное иероглифами. Это маленькое событие стало наглядным доказательством его международной известности. А в 2019-м резиденция приняла настоящий рекорд — самое длинное письмо, когда-либо адресованное Деду Морозу. 300 юных жителей Челябинска объединили свои рисунки и пожелания в послание длиной 112 м 66 см.

Однако Вологодская область интересна не только новогодней сказкой. Помимо визита к Деду Морозу, регион предлагает насыщенную культурную программу. В Вологде сосредоточены архитектурные памятники и музеи, а в начале января здесь проходят фестиваль уличных театров, хороводы и дискотеки. Поездку дополнит посещение музея-заповедника «Семёнково», где зимой проводят интерактивные программы с традиционными деревенскими забавами.

Отдельное внимание стоит уделить гастрономическим и ремесленным направлениям. В столице региона проводятся экскурсии в «Дом масла» — уникальный музей, посвящённый главному вологодскому деликатесу. Другой музей, посвящённый вологодскому кружеву, рассказывает об истории этого ремесла и демонстрирует работы местных мастериц.

Как добраться: поездом или автомобилем до Вологды.

Кроме того, в Вологодской области находятся важные историко-архитектурные достопримечательности: Кирилло-Белозёрский монастырь (расположен в городке Кириллове, до которого из Вологды ходят рейсовые автобусы), а также Ферапонтов-Белозёрский монастырь (село Ферапонтово, добраться до него можно на такси или личном автомобиле из Кириллова).

Ферапонтово — живописное село, стоящее среди лесов на берегу озера. В своё время ему посвятил стихотворение поэт Николай Рубцов, который немало времени провёл в этих краях. И сегодня в Ферапонтово живут и работают живописцы, привлечённые необычайной красотой природно-архитектурного ансамбля и древней историей монастыря. Ферапонтов-Белозёрский мужской монастырь — один из древнейших монастырей Русского Севера. Он был основан в XIV веке, а его стены расписывал Дионисий — прославленный иконописец конца XIV — XV веков, продолжатель традиций Андрея Рублёва. Фрески сохранились до наших дней и представляют особый интерес для туристов. Сам монастырь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пинежский заповедник

В Архангельской области, на правом берегу реки Пинеги, расположен Пинежский государственный природный заповедник — идеальное место для спокойного зимнего туризма. Здесь нет шумных развлечений, зато много заснеженных лесов, извилистых рек и удивительных карстовых пещер. В регионе насчитывается более 470 пещер.

В числе популярных маршрутов — пещера Певческая Эстрада с подземным ручьём и летучими мышами, экотропа «Тараканья щелья» с двухкилометровым каньоном и верховья реки Сотки с высокими скалистыми берегами.

Подробнее изучить природу региона можно в Музее карста, где туристам расскажут о формах подземного рельефа. В Пинежском краеведческом музее можно узнать о культуре, природе и знаменитых земляках Пинежья.

Один из них — писатель Фёдор Абрамов, автор произведений «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета» и «Безотцовщина». Он является ключевой фигурой советской деревенской прозы XX века. Любители литературы могут посетить Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова в деревне Веркола и пройтись по памятным местам, связанным с творчеством писателя.

Как добраться: самолётом или поездом до Архангельска, далее — автотранспортом по трассе Архангельск — Мезень до посёлка Пинега.

Карелия

Карелия — один из самых универсальных регионов для зимних путешествий. Здесь нет экстремальных морозов, путешествовать можно с комфортом, любуясь удивительной северной природой. Замёрзшие озёра, хвойные леса, скалы и шхеры Ладоги притягивают туристов уникальной красотой.

Зимой здесь можно покататься на лыжах, снегоходах и собачьих упряжках с хаски, полюбоваться мраморными гротами парка Рускеала, озёрами национального парка Паанаярви и водопадом Кивач.

Знакомство с местной кухней может стать приятной частью зимнего отдыха в Карелии. Среди традиционных блюд — ржаные пирожки с разными начинками (калитки), сливочный суп с форелью лохикейто, пироги-рыбники, лепёшки-сканцы и другие угощения.

Карелия также известна как северная «кинозвезда». Её озёра, леса и скалы не раз становились площадками для съёмок многих известных фильмов, включая культовую комедию «Любовь и голуби» (1984) и военную драму «А зори здесь тихие…» (1972). Так, в городе Медвежьегорске можно посетить знаменитую голубятню Василия Кузякина, а в районе Рускеальских водопадов прогуляться к «Женькиному плёсу», где купалась одна из героинь киноленты «А зори здесь тихие», Женя Комелькова.

Как добраться: поездом или автотранспортом из Санкт-Петербурга; самолётом или поездом из Москвы до Петрозаводска.

Горный Алтай

Республика Алтай привлекает любителей активного зимнего отдыха. В регионе работает множество горнолыжных комплексов, есть маршруты для зимних путешествий по долинам, популярностью пользуются поездки на снегоходах и собачьих упряжках.

Чуйский тракт, прозванный «алтайским ожерельем», признан одной из самых живописных дорог на планете. Зимой отсюда открываются виды на заснеженные горы, перевалы и застывшую реку Катунь, которую местные жители называют хозяйкой. С Катунью связана одна из самых известных алтайских легенд. По преданию, дочь алтайского хана красавица Катунь влюбилась в бедного пастуха Бия. Хан хотел выдать её замуж за богатого жениха, но Катунь, не желая подчиняться, сбежала и превратилась в реку, а Бий последовал за ней. Реки Катунь и Бия объединились и образовали могучую Обь — одну из крупнейших рек Сибири.

Не менее сказочно Гейзерное озеро — уникальный водоём, расположенный недалеко от Чуйского тракта. Благодаря подземным родникам на его дне образуются постоянно меняющиеся узоры из голубой глины. Вода в озере прозрачная и не замерзает даже зимой, создавая впечатляющие пейзажи на фоне снега.

Для размещения туристов предусмотрены комфортные базы отдыха и гостиницы в Горно-Алтайске и вдоль Чуйского тракта. Также здесь работают пункты проката снаряжения, а местные гиды организуют интересные экскурсии.

Как добраться: самолётом до Горно-Алтайска, далее — автотранспортом.

Краснодарский край

Зимой Краснодарский край предлагает редкую возможность совместить горнолыжный отдых с прогулками у моря. Пока в горном кластере Сочи лежит снег и работают лыжные трассы, на побережье сохраняется мягкий климат.

Главная зимняя зона отдыха региона — посёлок Красная Поляна, в районе которого сосредоточены три горнолыжных курорта. «Роза Хутор» располагает более чем 100 км трасс разной сложности, смотровыми площадками и сноупарками. Курорт «Газпром» объединяет горные и беговые трассы, канатные дороги и тёплые спа-комплексы. Красная Поляна также предлагает десятки трасс и сеть экотроп в Эсто-Садке для зимних прогулок.

Красная Поляна обрела мировую известность после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, по итогам которых сборная России заняла первое место в медальном зачёте. Там были построены большинство спортивных объектов и горная инфраструктура региона. А сегодня туристы могут покататься по олимпийским трассам и посетить музеи, посвящённые главному спортивному событию.

Помимо горнолыжного отдыха, зимой регион предлагает множество экскурсий, поездки на собачьих и оленьих упряжках, а также посещение фермы северных оленей и прогулки к живописным водопадам.

Как добраться: самолётом или поездом до Сочи, далее — электричкой или автотранспортом.

Мурманск

Мурманская область — одно из самых необычных зимних направлений России. Регион привлекает путешественников возможностью понаблюдать северное сияние на побережье Баренцева моря в районе Териберки или с обзорных точек в окрестностях Мурманска.

Интересно, что особый интерес к селу Териберка и окрестностям Мурманска возник в 2014 году, после выхода фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева. Лента, показавшая суровую красоту арктических пейзажей, была номинирована на «Оскар» и завоевала множество престижных кинонаград. О северных красотах Мурманской области узнали во всём мире.

Зимой туристы катаются на оленьих упряжках в саамской деревне, популярны снегоходные маршруты и горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Кировске. Недалеко от Кировска ежегодно открывается «Снежная деревня» — масштабная экспозиция фигур из снега и льда.

Запоминающиеся зимние каникулы можно провести, не выезжая за пределы Мурманска. Например, в черте города находится несколько горнолыжных комплексов, а любители необычного отдыха могут попробовать айс-флоатинг — купание в специальных костюмах в Кольском заливе. Благодаря тёплому Атлантическому течению вода здесь не замерзает даже зимой и держится около нулевой отметки, поэтому купание больше напоминает медитативное парение в потоках воды.

Культурную программу дополняют гастрономические маршруты с блюдами арктической кухни и праздником «Здравствуй, солнце!», который ежегодно проходит в конце января и символизирует завершение полярной ночи.

Как добраться: самолётом или поездом до Мурманска.