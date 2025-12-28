От Кудыкиной горы до Эрмитажа: главные достопримечательности страны

РБК составил список 15 самых популярных достопримечательностей России, но не по посещаемости, а по количеству запросов в «Яндексе». Интерес к месту ведь часто начинается с поиска.

© ГлагоL

Открывает список парк «Кудыкина гора» в Липецкой области. Это масштабный фольклорный парк на берегу Дона с крепостью, сафари-парком и арт-объектами. Ничего сверхъестественного, но место атмосферное и стало настоящим магнитом для региона, отмечает автор канала «Беспорядочные путешествия».

Далее — крейсер «Аврора» в Петербурге. Корабль-музей, символ революции. Думаю, его часто ищут скорее из исторического интереса, чем чтобы спланировать визит. Посещение занимает не так уж много времени.

В получасе ходьбы от него находится Кунсткамера. Ее слава громкая, но немного устаревшая. Многие идут смотреть «экспонаты в баночках», но они теперь являются лишь малой частью музея, посвященного этнографии. Анатомический раздел и вовсе расформировали, что лишило место былой скандальной известности.

Присутствие Большого театра в рейтинге закономерно, но обманчиво. Это символ, но его популярность в запросах не равна реальной посещаемости. Цены на билеты для многих запредельны. Даже москвичи попадают туда редко.

Исаакиевский собор в Петербурге — это и храм, и музей, и главная смотровая площадка центра города. Поводов зайти много, и он их полностью оправдывает. Если не были, обязательно сходите.

ВДНХ — это, наверное, самое преобразившееся место в Москве за последние годы. Вместо барахолок и шашлычных теперь здесь отреставрированные павильоны, музеи, кафе и идеальный порядок. ВДНХ стал отличным пространством для прогулок.

Третьяковская галерея — must-see в любом подобном списке. Все шедевры, которые мы знаем с детства, собраны здесь. Ее присутствие в этом рейтинге бесспорно.

А вот Медный всадник стоит в рейтинге особняком. Это монументальный символ, но посещение ограничивается внешним осмотром, ведь близко не подойти. Он прекрасен, но не требует много времени, в отличие от других пунктов списка.

Храм Василия Блаженного является самым узнаваемым зданием России. Но его узнаваемость тоже не равен посещаемости. Большинство ограничиваются видом с Красной площади. Внутри же он похож на сказочный терем, и побывать там стоит.

Парк «Патриот» — самая новая точка в рейтинге. Интерес к нему высок, несмотря на отдаленность от Москвы и сложную логистику. Масштаб благоустройства впечатляет, хотя новости о парке не всегда бывают позитивными.

Большой Екатерининский дворец в Пушкине — это, пожалуй, собирательный образ всего Царского Села. Дворец с его фасадом, анфиладами и Янтарной комнатой сам по себе — шедевр. Высокое место в топе заслужено.

Мамаев курган — единственный в топ-4 объект не из двух столиц. Это в первую очередь мемориал и братская могила, место огромной силы. Ни одна поездка в Волгоград без него не обходится, что объясняет высокий интерес.

Тройку лидеров открывает Большой Петергофский дворец. Петергоф — must-visit для каждого. Дворцово-парковый ансамбль превзошел свой прообраз — Версаль. Популярность более чем оправдана, даже если цены на вход кусаются.

Московский Кремль занимает второе место. Главный символ страны. Жаль только, что свободно пройти на территорию уже нельзя. Нужно покупать билет в один из музеев.

И наконец, лидер — Эрмитаж. Самый известный музей России с колоссальной коллекцией. На его осмотр нужен целый день, а то и больше. Его лидерство немного удивляет на фоне отсутствия в списке Русского музея, который посещают чаще. Возможно, Эрмитаж ищут именно для того, чтобы заранее узнать о его сокровищах. Но так или иначе, первое место — у него.

