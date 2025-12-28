Погода мешает туристам на горнолыжных курортах

Погода вносит коррективы в работу горнолыжных курортов юга России. На Эльбрусе второй день подряд открыта только одна трасса – «Мир – Кругозор» (красный уровень сложности) и 2 подъемника – «Азау – Кругозор» и «Кругозор – Мир». Добраться на них можно до отметки 3,5 тыс.м. Канатные дороги на более высокие точки закрыты из-за сильного ветра, скорость которого достигает 17 м/с.

На Красной Поляне, где накануне пришлось приостановить только что начавшийся сезон из-за снегопада, сегодня с 9 утра началось катание на 4 трассах: «Первый снег» (для начинающих), «Цирк-2» и «Восточная» (средний уровень сложности) и «Аибга» (для опытных горнолыжников).

Еще два «красных» спуска сейчас обследует лавинная служба. Решение обещают принять к 11 утра.

На курорте «Роза Хутор» из трех десятков подъемников доступны три – ими могут воспользоваться те, кто хочет погулять в горах. Сезон катания планируется открыть завтра.

На Домбае сегодня открыты 9 из 12 трасс. Накануне из-за неблагоприятных погодных условий были остановлены 2 из 3 подъемников, сегодня – пока один.

