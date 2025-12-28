Туристов предупредили о риске перебоев со связью в Петербурге на Новый год

В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников предусмотрена офлайн-поддержка для гостей города в случае перебоев с мобильным интернетом. Информационные центры, в том числе на территории аэропорта и на железнодорожных вокзалах, готовы консультировать туристов, сообщили РИА «Новости» в городском комитете по развитию туризма.

В декабре комитет по информатизации и связи Петербурга несколько раз предупреждал о возможных ограничениях мобильного интернета, связанных с обеспечением безопасности. Представитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин допустил, что в новогоднюю ночь в местах массового скопления людей интернет может работать нестабильно. При этом голосовая мобильная связь должна функционировать в штатном режиме. По оценке представителя комитета по развитию туризма, потенциальные сбои не влияют существенно на планы поездок.

Туристы, которые не смогут оперативно получить данные онлайн, могут обратиться в городские инфоцентры сразу по прибытии в аэропорт или на железнодорожные вокзалы. В Петербурге действует 13 таких пунктов, они расположены рядом с основными туристическими объектами. Сотрудники центров предоставляют актуальную информацию о местах для посещения, помогают составить оптимальные маршруты и предлагают печатные карты и путеводители.