Москву все чаще посещают самостоятельные туристы из арабских стран

Они обычно живут в исторических гостиницах "Националь", "Метрополь и активно занимаются шопингом

Тренд на рост самостоятельных поездок из стран Ближнего Востока наблюдается в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

"По исследованиям Мостуризма, год назад наряду с востребованностью групповых туров 69% туристов из Катара организовали свои поездки в Москву самостоятельно. Высокие показатели у гостей из Кувейта - 54%, а также у Омана - 55%. Эти же страны занимают третью и четвертую строчки по среднему чеку за путешествие в российскую столицу среди всех стран дальнего зарубежья соответственно", - сказал собеседник агентства.

Соответствующую тенденцию наблюдает и профессиональное сообщество экскурсоводов, специализирующихся на работе с арабскими гостями. Таких путешественников отличает более активное экономическое поведение, чем групповых туристов.

"Индивидуальные арабские путешественники обеспеченные. Они, как правило, живут в исторических гостиницах "Националь" и "Метрополь", в Four Seasons, отелях Radisson, активно занимаются шопингом, гуляют в районе "Охотного ряда" и на Красной площади. Очень любят сидеть в кафе ГУМа, особенно сейчас, когда там украшенные елки и можно согреться после осмотра новогодней ярмарки и катка", - рассказал ТАСС гид-переводчик Аббуд Ратеб Идович.

Еще одна особенность, которая наблюдается сегодня в структуре турпотока из стран Ближнего Востока - большое число молодых гостей. За январь - сентябрь 2025 года 45% путешественников из данного региона составили люди в возрасте от 18 до 34 лет. Молодые туристы стимулируют развитие городской среды и цифровых сервисов, создавая дополнительный спрос на современные форматы размещения, событийные площадки, образовательные и деловые мероприятия. По данным Мостуризма, в 2025 году каждый 10-й турист из стран Ближнего Востока посетил Москву ради событийного туризма, а каждый 7-й приезжал с деловыми целями.