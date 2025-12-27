Лучшие направления в России и за границей для отдыха в июле в 2026 году

Июль — отличное время для того, чтобы отправиться в путешествие по России или за границу. «Лента.ру» рассказывает, куда можно поехать в отпуск в июле в 2026 году, на каких направлениях искать самые лучшие погодные условия и природные красоты, а еще где российских туристов ждут самые выгодные варианты отдыха на море.

© Lenta.ru

Стоит ли брать отпуск в июле

Июль — это пик курортного сезона. Именно во втором месяце лета в большинстве стран устанавливаются оптимальные погодные условия для того, чтобы провести отпуск. Это делает июль идеальным временем для пляжного отдыха, экскурсий и осмотра интересных мест в городах или активного отдыха на природе.

Именно в июле на большинстве курортов доступны специальные предложения, часто проходят фестивали, концерты, пляжные вечеринки и другие запоминающиеся события. Так как в это время каникулы у детей, месяц подходит для семейных поездок.

Июль — один из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, с точки зрения расчета отпускных. Чем больше в месяце рабочих дней, тем ближе к зарплате будет их сумма. В июле и октябре 2026 года 23 и 22 рабочих дня соответственно, нет государственных праздников, поэтому и потеря в деньгах, если уйти в отпуск в эти месяцы, будет небольшая, если вообще будет.

Опираясь на данные от группы компаний (ГК) «Слетать.ру» по бронированиям на июль прошлого года, «Лента.ру» составила рейтинг самых популярных у россиян направлений на этот месяц.

Популярные направления для отдыха в июле

Россия;

Турция;

Египет;

Абхазия;

Таиланд;

ОАЭ;

Куба;

Китай;

Мальдивы;

Вьетнам.

Популярные регионы России для путешествий в июле

Краснодарский край;

Крым;

Калининградская область;

Санкт-Петербург;

Московская область;

Кавказские Минеральные Воды;

Республика Дагестан;

Москва;

Республика Татарстан;

Курганская область.

Куда поехать в июле на море в России

Разлив мазута в Черном море

15 декабря 2024 года в Керченский пролив вылилось более 4 тысяч тонн мазута из танкеров, перевозивших нефтепродукты. Топливо вынесло на побережье Черного моря, в том числе в Краснодарском крае. От загрязнения пострадали морские животные, растения, вода и грунт. Сейчас местные власти и волонтеры делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия разлива мазута.

Для купания и отдыха в 2025 году были закрыты пляжи Анапы и некоторые курортные зоны в Темрюкском районе. В Крыму, Геленджике и Сочи купаться было можно. Перед поездкой лучше узнать, какая ситуация с экологией в конкретном населенном пункте.

Краснодарский край (Сочи / Анапа)

Стоимость отдыха: примерная цена тура «все включено» в Сочи в июле начинается от 40 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Средняя стоимость в гостинице Анапы на пять ночей на одного взрослого (без перелета) — около 25 тысяч рублей (три звезды) или около 44 тысячи рублей (четыре звезды).

Погода: средняя температура июля в Краснодарском крае составляет плюс 24,1 градуса, максимальная — плюс 30 градусов. Это самый теплый месяц в году.

Краснодарский край традиционно считается одним из самых популярных курортных направлений в России. Причин для этого несколько. Во-первых, Краснодарский край славится своим мягким климатом и чистым воздухом, что делает его идеальным местом для тех, кто хочет провести свой отпуск на природе. Во-вторых, здесь много достопримечательностей, интересных мест и развлечений на любой вкус: аквапарки, дельфинарии, парки аттракционов и многое другое.

Главное достоинство отдыха в Краснодарском крае в июле — пляжи. Они здесь очень разнообразны: песчаные, галечные и каменистые. К тому же большинство пляжей оборудованы шезлонгами, зонтиками и душевыми кабинами — одним словом, всем необходимым для пляжного отдыха в июле.

+25°C составляет средняя температура Черного моря в июле в Краснодарском крае.

Кроме того, в июле-августе в Краснодарском крае проходит множество фестивалей и праздников: например, «Рок Остров» — в июле и «Новая волна» — в августе.

Регион также будет интересен любителям истории, ведь когда-то именно здесь располагались античные города: Горгиппия, Гермонасса-Тмутаракань. Сегодня на их месте остались руины, их можно посетить с экскурсией.

Крым

Стоимость отдыха: примерная стоимость размещения в четырехзвездочной гостинице Ялты на четыре ночи в июле составляет около 28 тысяч рублей, а в Судаке — 19 тысяч рублей.

Погода: в июле в Крыму днем нередко бывает жарче плюс 40 градусов, а ночью температура держится на отметке плюс 23-25 градусов.

Жаркие дни, теплые ночи и море, из которого не хочется выходить, — все это об отдыхе в Крыму. В июле здесь начинают собирать урожай. Земля под плодовыми деревьями, которые растут не только в садах, но и на городских улицах, буквально усыпана спелыми абрикосами и алычой, а черную сочную шелковицу можно собирать прямо с веток.

Пляжи Крыма очень разнообразны: здесь есть галька, песок и просто огромные камни, с которых так весело прыгать в чистую воду. Галька преобладает на всем Южном побережье. Пляжи там не очень широкие и покрыты маленькими гладкими камушками. Для комфорта сделаны деревянные дорожки вдоль береговой линии. Лежать на такой гальке полезно для позвоночника: происходит и прогревание, и массаж. Вода здесь глубокая, в пяти метрах от берега уже можно погрузиться с головой, поэтому тем, кто плохо плавает, надо быть аккуратнее.

Побережьем с песчаным пляжем и неглубоким морем может гордиться западная часть Крыма — в том числе Евпатория, Феодосия и Керчь.

В июле здесь можно найти мягкий и теплый песок, словно созданный для того, чтобы загорать на нем с утра до вечера. Однако поклонникам дайвинга подобные пляжи вряд ли придутся по душе — до глубины придется идти. Им лучше задуматься насчет других мест для отдыха — например, мыса Тарханкут, который считается настоящей Меккой для любителей подводного плавания.

Что посетить в июле 2026 года в Крыму?

Лиманы с целебной водой и розовые озера.

Разнообразные экскурсии — морские, пещерные и конные.

День военно-морского флота в Севастополе с грандиозным парадом.

Крымские рынки с вкуснейшими овощами и фруктами.

Калининградская область

Стоимость отдыха: стоимость туров в Калининградскую область в июле начинается от 40 тысяч рублей на одного взрослого (без перелета) с размещением в трехзвездочной гостинице без питания.

Погода: температура в Калининградской области в июле колеблется от плюс 17 до плюс 31 градуса.

Море, солнце, просторные белоснежные пляжи и европейские достопримечательности — все это можно найти в Калининградской области, самом западном регионе России. Лето в Калининграде обычно теплое, даже жаркое, и несмотря на то, что Балтийское море не прогревается до температуры Черного (не более плюс 22 градусов), купаться в нем достаточно комфортно.

В июле в регионе планируют отметить День города и День Военно-морского флота (ВМФ), а еще организовать музыкальные, юмористические, исторические и гастрономические фестивали.

Заслуживает внимание и местная кухня: рыба, мидии, уха во всех видах и вариациях.

Балтийская кухня — культурное достояние Калининградской области. В городах вдоль побережья можно попробовать локальные аутентичные блюда.

Обязательно стоит включить в свой туристический маршрут посещение главных городских достопримечательностей: острова Канта и Рыбной деревни, музея янтаря и Центрального парка, Куршской косы и ботанического сада.

Самара

Стоимость отдыха: средние цены на отели в Самаре в июле составляют порядка 5 тысяч рублей в сутки на двоих. Доехать туда на поезде из Москвы можно за 13 часов, преодолев 854 километра. Стоимость билетов — от 3,6 тысячи рублей.

Погода: в июле температура воздуха в городе держится на уровне плюс 25-28 градусов днем и плюс 20-23 градусов ночью. Дожди идут редко, а вода в Волге прогревается до плюс 28 градусов.

Конечно, в Самаре нет моря, но ее вполне можно рассмотреть как бюджетный вариант пляжного отдыха в июле 2026 года. Набережная города у Волги — знаковое место для местных жителей и туристов. Она длиннее, чем знаменитая бразильская Копакабана, и почти в два раза длиннее набережной Круазет в Каннах.

«‎Самара находится на берегу Волги — там есть пляжи и можно купаться в жаркие дни. А еще в городе недавно открылся филиал Третьяковской галереи», — эксперты сервиса путешествий «Туту».

На Самарской набережной можно не только гулять, но и купаться: береговая линия оборудована под пляжи со всеми удобствами. В числе популярных пляжей города — Центральный городской, Красноглинский и Загородный. А тем, кто любит побыть один, понравится на пляжах островов Рождественский и Зелененький, до которых курсируют водные судна.

Куда поехать в июле на море за границу

Турция

Стоимость отдыха: путевка на двоих с пребыванием в простом четырехзвездочном отеле обойдется в среднем в 135-160 тысяч рублей за 10 ночей.

Погода: средняя температура июля в Турции — плюс 25-30 градусов, но в некоторых регионах она может достигать и плюс 40 градусов.

Турция — традиционно один из самых популярных у россиян зарубежных регионов. Туристы из России едут туда круглый год, но в июле в Турцию устремляется особенно много путешественников: теплое море с комфортной температурой воды позволяет в полной мере насладиться пляжным отдыхом, а загар в этот период получается просто идеальным.

Главный плюс Турции — из России туда можно долететь без пересадок, а время в полете займет максимум четыре часа.

Если к такому отдыху добавить возможность познакомиться с традициями и культурой страны, то преимущества отпуска на турецких берегах становятся очевидными. В частности, оказавшись в Турции в начале июля, обязательно посетите фестиваль «Ходжа Насреддин» с театральными постановками и концертами. Он проходит в турецком Акшехире.

Кроме того, в первой половине июля в Стамбуле начинается Международный джазовый фестиваль, куда съезжаются как известные исполнители, так и молодые таланты. Хотя в эти дни предпочтение отдается джазу, но с разных концертных площадок звучит музыка и других жанров: например, рок, блюз и регги.

Греция

Стоимость отдыха: чтобы полететь в Грецию в июле 2026 года, придется заплатить как минимум 300 тысяч рублей на двоих на неделю.

Погода: средняя температура июля в Греции — плюс 29,6 градуса.

Туры в Грецию стоят немало и сюда нужно оформить шенгенскую визу. Но существует целый ряд причин для того, чтобы задуматься о путешествии в эту страну. Первая из них — качество пляжного отдыха.

Греческие моря славятся своей чистотой и прозрачностью, а пляжи поражают разнообразием песка — от желто-розового до темно-коричневого и черного.

Вторая и не менее важная причина — богатейшее культурное наследие. На территории Греции расположены древние античные города, сотни музеев и археологических памятников, которые отражают расцвет искусства, архитектуры и философии. Кроме того, важные святыни, монастыри и храмы православного мира стоит рассмотреть для религиозных поездок.

Туры в Грецию также покупают для знакомства с местной кухней. Сувлаки, мусака, фета, оливки, тиропита, морепродукты и традиционные мясные блюда — все это можно попробовать в местных ресторанах.

Наконец, туристы едут в Грецию, чтобы посетить горячие источники. Купание в таких термальных источниках может помочь оздоровить организм. А еще не стоит забывать, что Греция славится своим гостеприимством и прекрасно подходит для отдыха с детьми.

Таиланд

Стоимость отдыха: чтобы полететь в Таиланд в июле 2026 года, придется заплатить как минимум 110 тысяч рублей — по данным сервиса по подбору туров, это начальная стоимость горящей путевки по системе «все включено» на семь дней.

Погода: отправляясь в Таиланд в июле, стоит учитывать, что средняя температура этого месяца составляет там плюс 29 градусов, однако на юге страны, особенно на побережье, может превышать 35 градусов.

Июль — это сезон дождей в Таиланде: особенно сильные ливни идут вечерами и ночами. Кстати, то же самое происходит в соседнем Вьетнаме.

Таиланд — это регион с тропическим климатом. С июля там начинается период, когда выпадает почти годовое количество осадков. Впрочем, как отмечают туристы, на то, как дожди идут в Таиланде, действительно стоит посмотреть. Это не привычный для россиян дождик, а сплошная стена воды, льющаяся с неба. Однако дожди быстро заканчиваются — а затем небо быстро проясняется и появляется солнце.

Из-за дождей июль в Таиланде считается низким сезоном. Посетить страну в это время можно дешевле, поскольку турпоток уменьшается. Тем не менее стоит быть осторожнее: не купаться в море после сильного дождя (можно попасть в обратное течение), не ездить в районы, подверженные затоплению, не игнорировать прогнозы.

Между тем кроме пляжного отдыха, в июле туристам здесь доступны разнообразные развлечения: экскурсии, водные виды спорта, шопинг, участие в народных праздниках, гуляньях на берегу моря и шоу с животными. По возможности обязательно посетите сафари, которое в Таиланде традиционно пользуется популярностью у туристов всего мира.

Что посетить ради культурного отдыха в июле 2026 года

Нижний Новгород

Стоимость отдыха: снять гостиничный номер в Нижнем Новгороде в среднем можно за 6 тысяч рублей в сутки. Билет на поезд из Москвы обойдется от 1600 рублей, минимальное время в пути — от 4 до 5,5 часов.

Погода: средняя температура июля в Нижнем Новгороде — плюс 24 градуса.

В июле в Нижнем Новгороде можно ходить на фестивали, изучать город, открывать интересные рестораны и каждый день любоваться местными закатами над местом слияния Оки и Волги.

Санкт-Петербург

Стоимость отдыха: снять гостиничный номер в Санкт-Петербурге в среднем можно за 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего до Северной столицы из Москвы можно доехать на обычном поезде (9 часов 25 минут в пути, от 1600 за плацкарт), а быстрее всего — на «Сапсане» (3 часа 50 минут в пути, от 2000 рублей).

Погода: средняя температура июля в Санкт-Петербурге — плюс 22 градуса.

Понадобится несколько дней, чтобы осмотреть весь город с его дворцами, набережными, музеями и галереями. Летом там также насыщенная культурная программа. Например, с июня по сентябрь в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Книжные аллеи». Для тех, кто любит литературу, это повод провести время на Малой Конюшенной улице — на все лето она превращается в книжный базар.

Иркутск

Стоимость отдыха: снять гостиничный номер в Иркутске в среднем можно за 6,2 тысячи рублей в сутки. Стоимость авиабилетов из Москвы начинается от 16,7 тысячи рублей, время в пути — 5,5 часа.

Погода: средняя температура июля в Иркутске — плюс 23 градуса.

В Иркутске можно съездить отдохнуть на Байкал — там есть пляжи, палаточные городки, прогулки на катере и природные достопримечательности. В самом Иркутске летом проходят оперные и театральные фестивали.

Никола-Ленивец (Калужская область)

Стоимость отдыха: снять гостиничный номер в местном отельном комплексе можно за 5,5 тысячи рублей в сутки. Удобнее всего до Николы-Ленивца из Москвы добираться на машине — сначала по Киевскому или Минскому шоссе, затем нужно повернуть на Медынь и далее следовать указателям. Расстояние — 211 километров, среднее время в пути — 3,5 часа.

Погода: средняя температура июля в Никола-Ленивце — плюс 24 градуса.

В июле 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец в очередной раз пройдет знаменитый фестиваль «Архстояние». Тема фестиваля будет объявлена позже. В прошлом году она звучала так: «Мое главное»: поиски себя в мегаполисе, попытка жить свободно и неторопливо.

Что посетить ради отдыха на природе в июле 2026 года

Карелия

Стоимость отдыха: номер в недорогом отеле Петрозаводска, столицы Карелии, стоит от 3 тысяч рублей за ночь. Долететь туда из Москвы можно всего за 1,5 часа, стоимость билетов — от 7 тысяч рублей.

Погода: средняя температура июля в Карелии — плюс 14-17 градусов.

Планируя выезд на природу в июле, стоит рассмотреть Карелию: направление подходит для коротких комфортных поездок к природным достопримечательностям. Здесь находятся водопады Кивач и Ахвенкоски, поселок Калевала, Ладожские шхеры, горный парк «Рускеала» и другие национальные парки. Здесь же можно увидеть рускеальские мраморные каменоломни, каньон и озеро, захватывающий дух Рускеальский провал, живописный Итальянский карьер, Обитель ангелов и другие эффектные локации.

Даурский заповедник (Забайкалье)

Стоимость отдыха: путь в Даурский заповедник лежит через Читу — долететь туда из Москвы можно за шесть часов, стоимость авиабилетов — от 18,3 тысячи рублей. Номер в двухзвездочном отеле в Чите в среднем обойдется в сутки минимум 2,5 тысячи рублей, в трехзвездочном отеле — 3 тысячи рублей. Оттуда до села Нижний Цасучей (там начинается знакомство с Даурским заповедником) можно доехать на ежедневном рейсовом автобусе за 4 часа 15 минут или на машине за 3,5 часа.

Погода: средняя температура июля в Чите — плюс 24 градуса.

В 2010 году Даурский заповедник признали одним из семи чудес Забайкалья, а в 2017 году объект, включающий в себя не только российскую часть природной зоны, но и монгольский регион, внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В заповеднике ведут работу над сохранением и восстановлением редких популяций животных, включая монгольских зобастых антилоп и манулов, а также краснокнижных птиц.

«Еще здесь можно увидеть редкие растения, соленые Торейские озера, урочище Адон-Челон и международную биологическую станцию "Кордон Уточи"», — Анастасия Яковлева, PR-менеджер.

Сихотэ-Алинский заповедник (Приморье)

Стоимость отдыха: путь в Сихотэ-Алинский заповедник лежит через Владивосток — долететь туда из Москвы можно за восемь часов, стоимость авиабилетов — от 16,5 тысячи рублей. Номер в двухзвездочном отеле во Владивостоке в среднем обойдется в 4 тысячи рублей, в отеле с тремя звездами — 5 тысяч рублей. Оттуда до поселка Терней (там начинается знакомство с Сихотэ-Алинским заповедником) можно добраться на самолете, а также за 15-16 часов доехать на автобусе или автомобиле.

Погода: средняя температура июля во Владивостоке — плюс 21 градус.

Сихотэ-Алинский заповедник — это крупнейший природный заказник не только в Приморье, но и на всем юге Дальнего Востока, а заодно один из главных центров изучения амурского тигра. Заповедник сочетает в себе весь спектр северных и южных видов флоры и фауны, характерных для Приморского края: здесь легко уживаются вместе тропические растения и северные леса.

Местная природа объединяет горные хребты, реки, лагунные озера, морские бухты и тайгу, где водятся бурые и гималайские медведи, лоси, пятнистые олени, соболя и рыси. Еще отсюда открываются невероятные виды на побережье Японского моря, озера Благодатное и Голубичное, мыс Северный, скалу Каланча и на хребты Сихотэ-Алиня.

«Уделите время и Владивостоку: в июле путешественников там ждут День города, День рыбака и гастрономический фестиваль дальневосточного гребешка», — эксперты сервиса путешествий «Туту».

Как выбрать место для отдыха в июле 2026 года

Для того чтобы решить, куда поехать в июле и подобрать идеальное место для отдыха, специалисты пресс-службы сервиса «Яндекс Путешествия» советуют учесть несколько моментов, самым весомым из которых является сезонность.

«На этапе планирования отпуска нужно оценить, насколько направление подходит для отдыха конкретно в середине лета. Например, стоит обязательно проанализировать, не слишком ли жарко для вас на выбираемом курорте в рассматриваемый период времени», — пресс-служба сервиса «Яндекс Путешествия»

Не стоит забывать и про цель вашего путешествия. При выборе направления для отпуска в июле подумайте, какой отдых для вас подойдет больше: спокойный и пляжный, вдали от шумного города, куда едет большая часть туристов, или активный с развлечениями и наполненной экскурсионной программой.

Каждый курорт отличается своей инфраструктурной оснащенностью, на это тоже стоит обратить внимание при планировании путешествия. Некоторые места славятся природными ландшафтами, другие — широким выбором объектов культурного наследия, третьи предлагают отдых в формате «все включено» и так далее.