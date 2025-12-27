В московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево задержали свыше 50 рейсов на прилет и вылет на фоне введенных Росавиацией ограничений. При этом, на запасные аэродромы направлено 24 самолета, и еще более десяти рейсов отменено, передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло.

Отмечается, что основная часть отмен рейсов и перенаправлений самолетов на запасные аэродромы приходится на аэропорт Внуково, который полностью закрыт на прилет и вылет.

В Шереметьево, выпускающем и принимающем самолеты по согласованию с государственными органами, наблюдается значительное число задержек, однако, большинство из них не превышает двух часов.

Ранее сообщалось, что за три часа с 15:00 до 18:00 27 декабря над российскими регионами средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 111 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На фоне этого Росавиация предупредила о временных ограничениях на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево.